Yogi Adityanath señala el partido final de cricket de la Liga Premier T20 de UP







Primer ministro Yogi Adityanath Marcado en el partido final de la Liga T20 de la Premier T20 de Uttar Pradesh en el estadio Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana aquí el sábado. Conoció a los equipos de Kashi Rudras y Meerut Mavericks que jugaron el último partido de cricket, según un comunicado.

Hablando en la ocasión, el Ministro Principal dijo que la Liga T20 de Uttar Pradesh está proporcionando una plataforma fuerte para los jugadores de cricket jóvenes y en ciernes. Instó a la Junta de Control de Cricket en India a asignar dos equipos de IPL (Indian Premier League) a Uttar Pradesh, dada su población de 25 millones de rupias.

Esto garantizará más oportunidades para el talento local, dijo. Destacando los esfuerzos del gobierno para promover los deportes, Adityanath anunció que la construcción del estadio de cricket internacional de Varanasi ha progresado en un 70 por ciento y se completará a fin de año.

Otros estadios también están en construcción en AyodhyaGorakhpur y Meerut, donde están llegando un estadio de nivel internacional y una universidad deportiva, dijo. Reiterando su compromiso con el desarrollo deportivo, el primer ministro dijo: «Desde pueblos hasta bloques y distritos, se están construyendo estadios para nutrir el talento.

Se están desarrollando terrenos en cada pueblo, mini estadios en cada cuadra y estadios completos en cada distrito. Los ex jugadores también están siendo comprometidos como entrenadores para guiar el talento emergente «. Elogió el espíritu de los jugadores y espectadores, diciendo que tales eventos inspirarán a los jóvenes a sobresalir en los deportes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





