Yogi Adityanath recibe a UPPSC como ‘justo y transparente’







El primer ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, dijo el domingo que ocho lakh juventud Se les ha otorgado empleos del gobierno en los últimos ocho años a través de un proceso de reclutamiento justo y transparente mientras distribuye cartas de nombramiento a candidatos recién seleccionados por UPPSC.

Dijo que la rigidez en el sistema ha asegurado que solo se seleccionaran candidatos merecedores y que sus contribuciones beneficiarán al estado.

Dirigiéndose a la reunión en Lucknow, CM Yogi dijo: «Le agradezco que haya sido seleccionado a través de un proceso de reclutamiento justo y transparente. En los últimos ocho años, hemos brindado trabajos del gobierno a ocho lakh de jóvenes en Uttar Pradesh. Nuestro esfuerzo es que ningún joven enfrenta ninguna discriminación en ningún proceso de selección en el estado».

El primer ministro declaró que Uttar Pradesh había superado la percepción negativa que una vez sostuvo. «Hace ocho años, se unieron dos cosas a Uttar Pradesh. Los jóvenes del estado fueron despreciados fuera de Uttar Pradesh, y el segundo estigma de ser un estado de Bimaru estaba unido. Un estado donde Dios tenía que tomar encarnación era conocido como un estado de Bimaru. Un miedo solía flotar en la mente de las personas sobre lo que podría suceder donde «, dijo CM Yogi.

El primer ministro también enfatizó que Uttar Pradesh ahora se había convertido en la segunda economía más grande del país y se consideraba el estado de más rápido crecimiento.

CENTÍMETRO Yogi destacó reformas en el reclutamiento, diciendo: «Hemos dado un ambiente limpio y transparente a los jóvenes de Uttar Pradesh. A alguien no se le da ningún trabajo. No habría habido necesidad de recomendar. Ahora hay una avalancha de trabajos».

Dijo que el entorno seguro en el estado también había alentado la inversión. «El entorno de seguridad creado en el estado ha alentado la inversión en el estado», agregó el CM.

Además, el primer ministro también habló sobre la habilidad desarrollo y crecimiento industrial. «14 lakh jóvenes son aquellos que tomaron capacitación de Kaushal Vikas y están trabajando en algún lugar u otro. Hace ocho años, no había industrias aquí. Los ITI que estaban allí antes se estaban cerrando. Hoy, el gobierno está ejecutando más de 300 ITI. Hoy, 3000 ITI se están ejecutando en el sector privado», dijo CM Yogi.

