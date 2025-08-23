Yenny Wahid se negará si se le ofrece al Comisionado BUMD: Halá, soy suficiente

Yakarta, Viva -La hija del cuarto presidente de la República de Indonesia Abdurrahman Wahid o Gus Dur, Yenny wahid reclamado reacio si se le ofrece Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung departamento notario en empresas regionales de propiedad (Bumd).

Se sabe que Yenny Wahid conoció a Pramono en el Ayuntamiento de Dki Yakarta, Central Yakarta el viernes 22 de agosto de 2025 por la tarde.

«Halá, soy suficiente. Ahora soy comisionado en un banco privado, no un banco gubernamental. Soy puramente una persona privada», dijo Yenny a los periodistas.

Explicó, en este momento ya sentía lo suficiente y eligió concentrarse en el mundo de los negocios.

Yenny dijo que el puesto de comisionado en una empresa estatal ya no era una necesidad.

«No soy un funcionario, también trabajo como la comunidad en general para obtener ingresos. Por lo tanto, realmente no está destinado al gobierno», dijo.

La reunión con Pramono no fue discutir posiciones, sino discutir el Programa de Preservación del Área Costera de Yakarta.

Yenny enfatizó que quería contribuir a través de un programa que trajo beneficios directos a la comunidad.

Con respecto a la posibilidad de aceptar la posición del Comisionado Bumd, Yenny se aseguró de que fuera imposible porque las reglas prohibieron a un comisionado de empresas privadas en una posición vestida en empresas regionales o estatales.

«No puedo. Porque el comisionado del banco tiene restricciones. Así que está claro», dijo.