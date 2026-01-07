Yemen: Ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita matan a cuatro civiles en Al-Dhale







Al menos cuatro civiles murieron en la coalición liderada por Arabia Saudita huelgas en Yemen el miércoles, dijeron a la AFP dos fuentes hospitalarias, mientras la fuerza atacaba la provincia natal de un líder separatista.

«El saldo inicial de los ataques en la provincia de al-Dhale es de cuatro civiles muertos y seis heridos», dijeron fuentes médicas de Al-Nasr y Al-Tadamon. hospitales en Al Dhale, dijo a la AFP.

