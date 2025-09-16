‘Yellowstone’ spin -off ‘The Dutton Ranch’ lanza a Jai ​​Courtney

Jai Courtney es la última incorporación al «Yellowstone«Spin -off se centró en Beth y Rip, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Actualmente titulado «El rancho Dutton«, La serie verá a Kelly Reilly y Cole Hauser repetir sus roles del espectáculo de la nave nodriza, al igual que Finn Little en el papel de Carter. Como se anunció anteriormenteAnnette Bening y Ed Harris también protagonizarán el espectáculo.

La logline oficial de la serie establece: «Beth Dutton (Reilly) y Rip Wheeler (Hauser) están agradecidos por la paz que buscaron, lucharon y casi mueren por su rancho Dutton de 7,000 acres. Con tiempos difíciles y una dura competencia, Beth y Rip hacen lo que deben sobrevivir, todo mientras se asegura de que Carter (Little) se convierta en el que es el hombre que debe ser».

Courtney interpretará a Rob-Will, quien se describe como «un imponente e impredecible capataz de rancho».

Courtney es quizás mejor conocido por sus papeles cinematográficos, que incluyen las películas de «Escuadrón suicida», así como «Terminator Genisys», la franquicia «divergente», «The Water Diviner», «Insince» y «Buffaloed». En la televisión, los créditos recientes de Courtney incluyen «American Primeval», «The Terminal List», «Kaleidoscope» y «Stiteless».

Es representado por UTA, Morrisey Management y Viewpoint.

Chad Feehan servirá como showrunner y productor ejecutivo en «The Dutton Ranch». La mente maestra de «Yellowstone», Taylor Sheridan, produce junto con David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Christina Voros, Reilly, Hauser y Keith Cox. Voros también dirigirá. La serie es producida por Paramount Television Studios y 101 Studios.