‘Yellowstone’ Beth y Rip spin -off ‘The Dutton Ranch’ lanza Ed Harris

Ed Harris ha sido elegido en «El rancho Dutton«El próximo»YellowstoneSpin -off centrado en Rip y Beth.

Harris es la última incorporación al elenco, que se une a los líderes anunciados anteriormente y a los alumnos de «Yellowstone» Kelly Reilly y Cole Hauser, así como a Finn Little y Annette Bening.

La logline oficial de la serie establece: «Beth Dutton (Reilly) y Rip Wheeler (Hauser) están agradecidos por la paz que buscaron, lucharon y casi mueren por su rancho Dutton de 7,000 acres. Con tiempos difíciles y una dura competencia, Beth y Rip hacen lo que deben sobrevivir, todo mientras se asegura de que Carter (Little) se convierta en el que es el hombre que debe ser».

Harris interpretará a Everett McKinney, quien se describe como «un veterano y veterinario desgastado que trata a los animales con compasión y comprensión y tiene un buen sentido del humor».

Esto marca el último papel televisivo para Harris en los últimos años, ya que previamente protagonizó el drama de HBO «Westworld» a lo largo de su carrera de cuatro temporada en el cableador premium y por el que obtuvo una nominación al Emmy en 2018. Sus otros roles de televisión incluyen los miniseries de HBO «Empire Falls» y el «cambio de juego de HBO», que ganaron los dos nominaciones de Globe y Globe Globe. Harris es conocido principalmente por su trabajo en el cine y ha recibido cuatro nominaciones a los premios de la Academia. Esos fueron durante «las horas», «Pollock», «The Truman Show» y «Apollo 13.» Harris también fue el director de «Pollock» en su debut como director. Luego continuaría dirigiendo, coescribiría y protagonizaría la «Appaloosa» occidental.

Harris es representado por CAA y Ziffren Brittenham.

Chad Feehan servirá como showrunner y productor ejecutivo en «The Dutton Ranch». La mente maestra de «Yellowstone», Taylor Sheridan, produce junto con David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Christina Voros, Reilly, Hauser y Keith Cox. La serie es producida por Paramount Television Studios y 101 Studios.