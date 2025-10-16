‘Yellowstone’ Beth and Rip Spinoff agrega cuatro al elenco (EXCLUSIVO)

El próximo “piedra amarillaEl spin-off centrado en Beth y Rip ha agregado cuatro nuevos personajes habituales de la serie. Variedad ha aprendido exclusivamente.

Natalie Alyn Lind, Marc Menchaca, Juan Pablo Raba y JR Villareal se han sumado a la serie, que actualmente se titula “El rancho Dutton.” Como se informó anteriormente, Kelly Reilly y Cole Hauser volverán a interpretar sus papeles de Beth y Rip, mientras que Finn Little también regresará en el papel de Carter. Jai Courtney también protagoniza junto con Ed Harris y Annette Bening.

El lema oficial de la serie dice: «Beth Dutton (Reilly) y Rip Wheeler (Hauser) están agradecidos por la paz que buscaron, lucharon y casi mueren en su Dutton Ranch de 7,000 acres. En tiempos difíciles y una dura competencia, Beth y Rip hacen lo que deben para sobrevivir, al mismo tiempo que se aseguran de que Carter (Little) se convierta en el hombre que se supone que debe ser».

Menchaca interpretará a Zachariah, a quien se describe como “un preso recién liberado que intenta reconstruir su vida como vaquero y vaquero”. Lind interpretará a Oreana, de quien se dice que es “una joven sorprendente con un espíritu salvaje y libre”. Villareal interpretará a Azul, «un luchador de cuerdas y la mano derecha de Rip». Y finalmente, Raba interpretará a Joaquín, “un trabajador de un rancho importante que soluciona problemas, grandes o pequeños”.

Menchaca es conocido por sus papeles en programas como “Ozark”, “The Outsider”, “The Sinner” y, más recientemente, “Dexter: Resurrection”. Sus próximos créditos incluyen la serie de Apple TV “Neuromancer” y “The Abandons” en Netflix. En el cine, ha protagonizado películas como “Unabomb”, “Dead of Winter” y “The Alamo”.

Lind ha protagonizado anteriormente programas como “The Goldbergs”, “The Gifted”, “Sugar”, “Tell Me A Story” y “Blue Sky”. También ha aparecido en películas como “Pet Semetary: Bloodlines” y “Marked Men”.

Raba es conocido por sus papeles protagónicos en “Narcos”, así como por el drama militar “Six”. Recientemente protagonizó las series de Netflix “Delirio” y “Noticia de un Secuestro”. Protagonizó junto a Antonio Banderas el drama biográfico “Los 33”, basado en el desastre minero de Copiapó en 2010.

Villarreal apareció anteriormente en la temporada 1 de “Landman”, otra serie de Taylor Sheridan-Paramount. Sus otros créditos televisivos incluyen “Freeridge” en Netflix y “United We Fall” en ABC. Ha protagonizado películas como “Akeelah and the Bee” y “Bobby Z”.

Chad Feehan será el showrunner y productor ejecutivo de “The Dutton Ranch”. Sheridan, el cerebro de “Yellowstone”, produce junto con David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Christina Voros, Reilly, Hauser y Keith Cox. Voros también dirigirá. La serie está producida por Paramount Television Studios y 101 Studios.