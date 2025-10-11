‘Yellowjackets’ terminará con la temporada 4 en Showtime, Paramount+ Premium

“Chaquetas amarillas” concluirá con su próxima cuarta temporada, Variedad ha aprendido.

El Tiempo de la funcion/Supremo+ La serie premium, producida por Lionsgate TV, debutó originalmente en 2021, y la tercera temporada se transmitirá entre febrero y abril de 2025. La cuarta temporada se estrenará en 2026, y la fecha exacta de lanzamiento se revelará más adelante. La sala de guionistas de la cuarta temporada ya está abierta.

«Después de tres temporadas increíbles y una gran consideración, estamos emocionados de anunciar que llevaremos la historia de Yellowjackets a su retorcida conclusión en esta cuarta y última temporada», dijeron los creadores de la serie y co-showrunners Ashley Lyle y Bart Nickerson. «Siempre supimos que llegaría un punto en el que la historia nos diría que quería terminar, y creemos que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, es escuchar. Contar esta historia emotiva, salvaje y profundamente humana ha sido una experiencia profundamente significativa y un verdadero honor para nosotros, y estamos muy agradecidos al brillante elenco, al equipo y a los escritores que valientemente han emprendido el viaje con nosotros para darle vida. Sobre todo, queremos agradecer a los fans que nos han acompañado en cada momento. momento, misterio y comida: ¡la Colmena no es nada sin ti! Estamos ansiosos por compartir el capítulo final contigo y esperamos que lo encuentres… delicioso. Todo lo mejor, A y B.”

Según una persona con conocimiento de la situación, se están llevando a cabo conversaciones para que Lyle y Nickerson continúen su relación con Paramount más allá del final de la serie.

Esta es la última serie de Showtime que anuncia su final tras la fusión de Paramount-Skydance. Más recientemente, se informó que “The Chi” sería terminando después de ocho temporadasmientras Variedad informó exclusivamente que la serie precuela “Dexter: Original Sin” había sido cancelada. Así, las dos únicas originales de Showtime que quedan actualmente son “The Agency”, que prepara su segunda temporada, y “Dexter: Resurrection”, que recientemente anunció su renovación de la temporada 2.

La tercera temporada de “Yellowjackets” estuvo protagonizada por Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins y Simone Kessell. Elijah Wood apareció en un papel recurrente, mientras que Hilary Swank, Joel McHale y Ashley Sutton aparecieron en papeles de estrellas invitadas.

Lyle, Nickerson y su colega showrunner Jonathan Lisco son todos productores ejecutivos de la serie. Drew Comins de Creative Engine también se desempeña como productor ejecutivo junto con Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa y Brad Van Arragon. La serie está producida para Showtime por Lionsgate Television y distribuida por Paramount Global Content Distribution.

“Yellowjackets” ha demostrado ser popular tanto entre la crítica como entre el público. Según Paramount, la temporada 3 fue la temporada más vista del programa hasta la fecha, y el final marcó el episodio más visto en la historia de la serie. El programa ha recibido 10 nominaciones al Emmy en total, incluidas nominaciones consecutivas a mejor drama y mejor actriz en un drama (Lynskey).