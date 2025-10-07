Yellow Film Studios y Reinvent se fusionan para formar Reinvent Yellow

Estudios de cine amarilloEl estudio independiente más grande de The Nordics and Parent to Yellow Film & TV Finlandia, 255 PIX y Newgrange Pictures en Irlanda, ha anunciado una fusión estratégica con el líder de ventas y financiamiento daneses de ventas y financiamiento Reinventar. Juntos, están lanzando Reinventar amarilloUn centro unificado para producción, ventas, financiamiento e innovación.

El nuevo grupo reúne 33 años de experiencia en producción, un catálogo de miles de títulos y un fuerte respaldo financiero, posicionándose como un socio único para productores y compradores de todo el mundo. «Con el contenido, la estrategia, el financiamiento, las ventas y la tecnología bajo un mismo techo, Reinvent Yellow ofrecerá a los socios de la industria tanto poder creativo como apoyo financiero sólido», dijeron las compañías en un comunicado.

La nueva asociación ofrecerá «enfoque estratégico nuevo» y oportunidades con producciones de terceros, proyectos internos y coproducciones híbridas que forman la columna vertebral del trabajo del grupo.

Reinvent Yellow ofrecerá:

• Un fuerte enfoque en el contenido en inglés y las colaboraciones internacionales, con el objetivo de entregar contenido global comercialmente viable, creativamente ambicioso.

• En el lado de la televisión, el grupo priorizará tanto el talento de primer nivel como la serie de crimen original, al tiempo que destacan el extenso catálogo de Reinvent, incluida la representación de las películas del legendario director Ingmar Bergman representado por SF Studios.

Reinvent Yellow también está invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías en la creación de ventas y contenido, implementando estrategias de ventanas especializadas, eficiencias basadas en tecnología y herramientas de financiación innovadoras.

Heikki Herlin, propietario principal de Reinvent Yellow, cree que la compañía es «pionera en la poderosa narración de historias» para el mundo multiplataforma de hoy.

«En esencia es una promesa de seguir reinventándose», dijo Herlin, «… algo esencial en la era digital que cambia rápidamente de hoy».

«Esta fusión se trata de resistir a la futura», dijo el CEO Olli Haikka. «Al unir el desarrollo creativo, la tecnología y el financiamiento innovador bajo un mismo techo, estamos creando un negocio de entretenimiento más inteligente, más rápido y más escalable construido para un mercado global cambiante».

«Estamos creando un espacio en el que el mejor talento querrá trabajar. Defendemos las historias que importan y podemos encontrar un mercado internacional para ellos», dijo el CEO adjunto Rikke Ennis. «Con una fuerte capitalización, estamos listos para cumplir con la competencia, mientras que seguimos siendo de mente abierta para hacer tratos y colaboraciones».

El presidente de Reinvent Yellow, Peter Barkman, agregó: «Juntos formamos un nuevo tipo de equipo con una visión profunda del mercado y músculo de inversión. Agregue a él nuestra digitalización de vanguardia y entidad de IA 255pix y tenemos un conjunto de habilidades verdaderamente único para la escala internacional y la creación de contenido».

La nueva compañía estará dirigida por un equipo de liderazgo fuerte con experiencia complementaria:

Ennis será en general responsable de las ventas, adquisiciones y operaciones de distribución, impulsando el crecimiento de los ingresos a través de ventas de contenido, licencias, asociaciones, adquisiciones, desarrollo de talentos y fusiones y adquisiciones mientras alinean la estrategia comercial con la producción de contenido en los mercados.

Haikka liderará el crecimiento, los nuevos negocios, el desarrollo y la producción, centrándose en formatos escalables y sensibles al mercado: guiones, guiadas por IA y de forma corta, supervisando la innovación interna y el desarrollo internacional de la propiedad intelectual, con el apoyo de Laura Teirikko como COO.

Helene Aurø será directora de ventas a cargo de ventas, marketing y adquisiciones.

Jorma Reinilä, como CFO, supervisará las operaciones financieras internas, mientras que Frederik Nelsson, como director de ingresos, proporcionará soluciones de financiación e inversión a socios y proyectos. Además, Nelsson también liderará la IA y las herramientas digitales.