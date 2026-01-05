Yasmin Napper y Giorgino Abraham anuncian ruptura

VIVA – Llegan noticias impactantes del mundo del entretenimiento de Indonesia. parejas de famosos Abraham Giorgino Y Yasmin Napper Se informa que oficialmente terminaron su relación después de salir durante aproximadamente tres años. Esta información repentinamente llamó la atención del público, considerando que los dos son conocidos como una pareja bastante privada pero que a menudo reciben el apoyo de los fans.

Lea también: A partir de un conflicto amoroso, Megan Domani y Yasmin Napper eran enemigas en una manta



La confirmación de la ruptura fue anunciada directamente por Yasmin Napper a través de una carga en su cuenta exclusiva de Instagram. En la carga, Yasmin escribió una larga declaración explicando la gran decisión que ella y Giorgino, o conocido como Gino, habían tomado juntos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Giorgino Abraham y Yasmin Napper Foto : Instagram @giorgino_abraham

Lea también: No te preocupes por salir con una religión diferente con Yasmin Napper, Giorgino Abraham: Las personas de la misma religión también son desordenadas



«¡Hola chicos! Gino y yo hemos decidido separarnos (¡Hola a todos! Gino y yo hemos decidido separarnos)», escribió Yasmin Napper en su carga exclusiva de Instagram citada desde la cuenta @exclusivetimnasartis el lunes 5 de enero de 2026.

Yasmin reveló que la decisión de separarse no fue fácil y pasó por mucha consideración. También pidió comprensión y apoyo de la ciudadanía a las decisiones que tomó.

Lea también: Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia se transmitirá el 19 de junio, una conmovedora historia de amor y fe



«Estoy aprendiendo sobre la marcha, por lo que su amabilidad y apoyo significan mucho. Se hicieron muchas consideraciones antes de decidir tomar caminos separados («Estoy aprendiendo sobre la marcha, por lo que su amabilidad y apoyo significan mucho. Hemos hecho muchas consideraciones antes de decidir separarnos)», escribió nuevamente.

Además, Yasmin explicó que actualmente ella y Gino optaron por centrarse en su propio desarrollo personal.

«Lamentablemente en este momento, elegimos crecer como individuos primero. Mis oraciones están siempre con él y sus oraciones siempre están conmigo (desafortunadamente en este momento, elegimos desarrollarnos como individuos primero. Mis oraciones siempre están con él y sus oraciones siempre están conmigo)», agregó.

En el comunicado, Yasmin también enfatizó que ella y Giorgino no se sentían obligados a explicar detalladamente al público los motivos de su separación.

«No le debemos una explicación a nadie. Lo que causó esta decisión se mantendrá en privado y por favor respeten nuestros límites (no le debemos una explicación a nadie. Las causas de esta decisión se mantendrán confidenciales y por favor respeten nuestros límites)», dijo.