Yara Shahidi se une a ‘The Beekeeper 2’ con Jason Statham

Hijos de sirios estrellará opuesto Jason Statham en «El apicultor 2 «, el próxima secuela a la exitosa película de acción de Miramax.

«The Beekeeper 2», distribuido en todo el mundo por Amazon MGM Studios y producido y financiado por Miramax, comienza a la producción este otoño, con Jeremy Irons también regresando. Los detalles del papel de Shahidi se mantienen en secreto.

Timo Tjahjanto, quien recientemente dirigió «Nadie 2» para Universal, siguiendo una cadena de éxitos masivos indonesios («The Shadow Strays», «The Night Comes for Us» y «The Big Four») en Netflix, dirige de un guión de Kurt Wimmer, quien partió la primera película. Statham también regresa para producir la secuela a través de su teja de Punch Palace Productions, junto con Chris Long (a través de Longshot Productions) y Wimmer.

En «The Beekeeper», Statham interpreta a Adam Clay, un asesino del gobierno retirado (un ex operativo de «apicultor» se convirtió en un concurso de panal real), que se ve en una búsqueda de la venganza cuando su suya de buen corazón (Phylicia Rashad) está atacada maliciosamente en un ataque de phishing. El thriller de conspiración de acción, dirigido por David Ayer, fue un éxito de taquilla y finalmente recaudó $ 162 millones en todo el mundo.

En una entrevista antes del lanzamiento de la primera película, Statham se burló del posibilidad de una secuela. «Toda la película se intensifica en términos de la acción. Y pasa por un increíble, gran crescendo», dijo a Variedad. «El mundo entero [of the film] tiene una mitología del mundo de la ‘apicultura’. Si tuviéramos la suerte de hacer una secuela, tenemos un mundo entero en el que podemos sumergirnos «.

Shahidi es mejor conocido por su papel de la ruptura en la serie ABC ganadora del Globo de Oro y el Globo de Oro «Black-ish», y como la estrella y productora ejecutiva de su Serie de spin-off de larga duraciónFreeform «Grown-ish». También produció y protagonizó la película de la mayoría de edad de Amazon MGM, «Sitting in Bars with Cake», y próxima estrella El drama independiente de Catherine Hardwicke «Street Smart». Shahidi continúa creando y producir proyectos de cine y televisión Bajo su pancarta, 7th Sun Productions, junto con su socio comercial y madre, Keri Salter-Shahidi. Ella es representada por CAA, Linden Entertainment, 2pm Sharp y The Nord Group.