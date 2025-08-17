Yaqut convoca esperando el calendario del investigador

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Setyo Budiyanto se aseguró de que el ex Ministro de Religión (Menag) Yaqut cholil qouumas La citación será programada por los investigadores de la institución interreligiosa.

«El liderazgo ciertamente no regulará el problema de las cosas técnicas, como el momento de la investigación, días, a horas. Todo eso es el reino de los investigadores», dijo Setyo en el KPK Red and White Building, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Afirmó que la convocatoria de Yaqut estaba relacionada con el caso de supuesta corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.



Ministro de Religión YAQUT COLLIL QUUUMAS COLECTO DE LLAMADAS DE KPK

«Sin embargo, él (Yaqut) será llamado por investigadores de KPK», agregó.

Anteriormente, la casa de Yaqut fue buscada por los investigadores de KPK el 15 de agosto de 2025. De la búsqueda, los investigadores confiscaron una serie de documentos y pruebas electrónicas.

«La confirmación posterior o las actividades adicionales se llevarán a cabo a las partes cuya ubicación se lleva a cabo», dijo Setyo.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los hallazgos de efectivo, solo confirmó que había varios artículos asegurados.

«Sí, también hay otros elementos. Debe haber, pero las especificaciones de las especificaciones están en el diputado de aplicación y ejecución, o director de investigación. Por favor, solo confirme», dijo.

El KPK anunció anteriormente que había comenzado a investigar el supuesto caso de corrupción del Hajj el 9 de agosto de 2025, después de pedirle primero información de Yaqut el 7 de agosto de 2025.

La institución interreligiosa también colaboró con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) indonesia para calcular las pérdidas estatales en el caso. El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado alcanzó más de RP1 billones.

Además, el KPK también evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de ellas ex ministro de religión Yaqut Cholil Quyumas.

Este caso no solo fue destacado por el KPK, sino que también era una preocupación del Comité Especial (Pansus) del cuestionario del Parlamento Indonesio Hajj. El Comité Especial reveló previamente las irregularidades en la implementación del Hajj en 2024, especialmente en la distribución adicional de 20 mil cuotas del Gobierno de Arabia Saudita.

El Ministerio de Religión en ese momento dividió 10 mil para Hajj regular y 10 mil para Hajj especial. De hecho, según el artículo 64 de la ley número 8 de 2019, la porción Haji soñando Específicamente, solo el 8 por ciento, mientras que el otro 92 por ciento debe estar destinado a peregrinos regulares. (ENTRE)