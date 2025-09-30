Yao Chen sobre el papel del jurado de Pingyao, la producción de películas y el futuro de la actuación

Superestrella china Yao chen regresó al Festival Internacional de Cine de Pingyao Este año en un nuevo papel: como miembro del jurado de la competencia de premios Roberto Rossellini para películas internacionales. Para la estrella, la experiencia de sentarse al otro lado de la mesa ofreció una ventana al estado más amplio del cine global.

«Creo que no solo el mercado chino enfrenta desafíos a nivel mundial. Creo que es una situación colectiva», dice Yao, reflexionando sobre el estado actual de la industria. «Si la fortaleza del cine no puede soportar la conmoción, nadie en ese castillo puede protegerse a sí mismo».

Como jurado, fue golpeada por jóvenes cineastas que buscaban idiomas cinematográficos frescos. Citando la película nigeriana de Akinola Davies «My Father’s Shadow», que Se agregó el mejor director de los Premios Roberto Rossellini de Pingyao Gong Gong A su mención especial de Cannes, y experimentos con el stock tradicional de Kodak mientras exploran las imágenes de ensueño, ella dice que «la dicotomía interesante es que estaba explorando un nuevo lenguaje cinematográfico».

Yao, conocido por sus actuaciones afiladas y activismo social, ha tallado un nicho como un sorteo de taquilla y un productor con conciencia. Rompiendo con la exitosa serie «My Own Swordsman», Yao hizo la transición sin problemas en el cine, encabezando éxitos críticos y comerciales como «Atrapado en la web» y «Lost, encontrado». Detrás de la cámara, ha construido una reputación por defender las historias socialmente resonantes bajo el banner de Bad Rabbit Pictures, fundada por Yao junto con el director de fotografía Cao Yu y el productor Liu Hui, con proyectos que destacan las perspectivas de las mujeres y las narraciones pasadas por alto.

«En términos de su núcleo espiritual o el núcleo de la película, siempre están en cobertura de la humanidad, entre Dios en la tierra, humanos, las deidades y la naturaleza e involucran elementos de música y baile», explica. «Eso es lo que me impulsa a rastrear el origen de nuestra vida».

Sus producciones recientes incluyen los títulos Arthouse de «Living the Land» de Huo Meng, que ganó el mejor director en el Berlinale, y el ganador de Busan de Rima Das «Village Rockstars 2», que esperan el momento adecuado para llegar al público chino. «Dado el difícil mercado que enfrentamos, estamos buscando un mejor momento para traer tan buenas películas de Arthouse al público en general y al público», dice ella. «En los últimos años, el medio ambiente o el espacio vital para las películas de Arthouse han sido más estrechas y más estrechas. Siempre estamos buscando soluciones a los problemas uno tras otro, por lo que nos hemos entrenado para ser mejores solucionadores de problemas».

Yao enfatizó que quiere permanecer activa tanto delante como detrás de la cámara. «Con los años, he producido muchas películas donde no puedo actuar, pero esa es también una de mis formas de expresión», dice ella. «Para el próximo proyecto, buscaría un proyecto en el que pueda producir y también ayudar a crear, para que pueda controlar mejor la calidad de la creación». Ella agrega con una risa: «Espero poder pasar el rato frente a las lentes de la cámara hasta que envejezca totalmente».