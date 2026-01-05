Yankees y Mets interesados ​​en el lanzador dos veces All-Star de los Cerveceros

Ha sido una temporada baja hasta este momento en la Gran Manzana. El equipo de Queens, los Mets, ha hecho algunos movimientos más significativos que el Yankees de Nueva Yorkpero ambos equipos parecen haber perdido más producción de la que ganaron en la temporada caliente de la MLB.

Sin embargo, afortunadamente para ambos clubes de Nueva York, todavía queda mucho tiempo esta temporada baja, y no han faltado rumores para ambas organizaciones de Nueva York, ya que dos de los mayores gastadores en Grandes Ligaslos Yankees y los Mets, seguirán vinculados a nombres de alto perfil. El más reciente de ambos equipos es Cerveceros de Milwaukee El abridor Freddy Peralta, quien de repente se había convertido en objeto de rumores comerciales este invierno.

Se informa que tanto los Mets como los Yankees están interesados ​​en Freddy Peralta

Freddy Peralta es sin duda el candidato comercial esta temporada baja, si los Cerveceros lo ponen a disposición.

Según múltiples informes, el precio que piden los Cerveceros por Peralta sigue siendo muy alto, pero si alguna organización en el béisbol tiene el capital y la capacidad para llevar a cabo este monstruoso intercambio fuera de temporada, es cualquiera de los equipos de Nueva York.

Will Sammon y Ken Rosenthal de The Athletic informan que los Mets, Yankees, Bravos y Medias Rojas Todos hemos controlado a Freddy Peralta esta temporada baja, desde la Reunión de Invierno hace aproximadamente un mes.

Freddy Peralta es sin duda el as de la rotación de los Cerveceros, entonces, ¿por qué considerarían siquiera cambiarlo? Bueno, está ganando unos modestos $8 millones esta temporada en un año de contrato, y Milwaukee rara vez extiende a sus mejores agentes libres, por lo que, en cierto modo, tendría sentido dejar a Peralta ahora y ganar brazos, bates o prospectos listos para la MLB antes de que termine caminando en la agencia libre.

¿Qué club de Nueva York necesita más a Freddy Peralta?

Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes y probablemente más irritantes para cada base de fanáticos rivales de Nueva York.

Los Mets ciertamente dependen mucho más de brazos jóvenes de cara a la temporada 2026, pero los Yankees tienen una necesidad más oportuna en este mismo momento, considerando que jugadores como Gerrit Cole y Carlos Rodón comenzarán el año en la IL.

Sin embargo, los Mets se sienten más desesperados por conseguir un lanzador abridor. Clay Holmes, Nolan McLean y David Peterson son los abridores de primera línea de los Mets, lo cual no está mal, pero el equipo de Queens tuvo un final desastroso en la temporada 2025, que se remonta al lanzamiento abridor y la falta de brazos de calidad en la recta final.

En cuanto a Freddy Peralta, viene de su mejor temporada en la MLB, donde registró efectividad de 2.70 en 176.2 entradas y otra temporada de 200 ponches.

Peralta tiene tres temporadas consecutivas con más de 30 aperturas y más de 200 ponches, y es dos veces All-Star. Está floreciendo hasta convertirse en uno de los mejores del juego, por lo que tiene sentido que su precio de venta sea astronómico.

