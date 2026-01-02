Yankees y Bellinger en ‘impasse’ pero hay una ‘red de seguridad’: información privilegiada

Después de la temporada 2024, los Yankees de Nueva York perdieron al jardinero Juan Soto por el contrato de agente libre más grande en la historia del béisbol, cuando Soto firmó un contrato por 15 años y 765 millones de dólares. lidiar con el Mets de Nueva York. Los Yankees compensaron con un canje por el ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y Novato del Año Cody Bellinger de la Cachorros de Chicago.

Ahora, poco más de un año después, los Yankees deben estar experimentando… como receptor de los Yankees del Salón de la Fama Yogi Berra dijo una vez: deja vu de nuevo. Bellinger es ahora agente libre y, aunque los Yankees lo quieren de regreso, faltando sólo seis semanas para el inicio del entrenamiento de primavera, aún no ha firmado con Nueva York ni con ningún otro lugar.

“Bellinger conectó 29 jonrones y jugó como defensa de élite para los Yankees en el jardín izquierdo, y esa capacidad de contribuir en ambos lados del balón es la razón por la que lo quieren desesperadamente de regreso”. escribió Medios deportivos del imperio analista de los Yankees Ryan García el viernes.

“Queda por ver si los Yankees lograrán o no este acuerdo”, continuó García. “Pero los informes recientes de la última semana indicarían que es más probable que estas dos partes completen uno que no”.

Los Yankees quieren que Bellinger regrese, con un recorte salarial

El consenso al que se refirió García fue repetido por MLB.com persona enterada Mark Feinsand el viernes, cuando dijo que “los Yankees se mantienen firmes en su precio y no quieren pujar contra ellos mismos por Bellinger, aunque la mayoría cree que las dos partes finalmente encontrarán puntos en común y llegarán a un acuerdo”.

Pero otro experto importante del béisbol, Buster Olney de ESPN, no estaba tan seguro. En una entrevista con la radio TSN de Canadá el viernes por la mañana temprano, el veterano de 36 años El escritor dijo que los Yankees y su díscolo jardinero se encuentran ahora en un “impasse” en sus negociaciones.

«Definitivamente hay un punto muerto con los Yankees y Cody Bellinger», dijo Olney a Aaron Korolnek y Dave Feschuk. anfitriones de la Primero arriba programa en TSN Radio. «Lo quieren de regreso, pero mi sensación es que están ofreciendo algo así como cinco años y $130 millones, esencialmente un recorte salarial para un jugador que tuvo un muy buen año para ellos».

Olney: los Yankees tienen un plan alternativo

Bellinger fue pagó unos 27 millones de dólares en 2025. Si la estimación de Olney sobre la actual oferta de contrato de los Yankees al jardinero de 30 años es correcta, ganaría sólo $26 millones en la próxima temporada, si aceptara el trato.

Pero si los Yankees y Bellinger no pueden encontrar puntos en común para traerlo de regreso al Bronx, según Olney, los Bombers tienen otro camino por recorrer.

«Bo Bichette se convierte en una especie de red de seguridad para los Yankees si no pueden conseguir a Bellinger a su precio», dijo la fuente de ESPN en la transmisión de radio canadiense. «La pregunta es si el campamento de Bichette finalmente llegará al rango de comodidad de los Yankees».

Sin embargo, según García, también hay otros equipos que están tratando a Bichette como su propia “red de seguridad”.

“Robar al veterano campocorto de los Azulejos podría tener ramificaciones en toda la liga, ya que equipos como el Medias Rojas «También tengo interés en él si atacan a su principal objetivo agente libre, Alex Bregman». escribió el Medios deportivos del imperio escriba.