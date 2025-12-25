Yankees vinculados con un jardinero sorprendente para reemplazar a Cody Bellinger

El Yankees de Nueva York podría buscar reemplazar a Cody Bellinger con un sorprendente jardinero agente libre.

Nueva York adquirió Bellinger del Cachorros de Chicago la última temporada baja y tuvo mucho éxito. Debido al éxito, Bellinger está en línea para recibir un buen día de pago, y el podria irse los Yankees firmen en otro lado.

Si Belliger se va de Nueva York, Grandes Ligas El experto Jon Heyman espera que los Yankees persigan a Austin Hays, en quien el equipo ha mostrado interés.

«Los Yankees también han controlado a Austin Hays. Hays se vuelve más realista para ellos si no pueden retener a su objetivo número uno, Cody Bellinger», dijo Heyman. escribió en X.

Hays sería una opción más barata para los Yankees y su bate encajaría muy bien en el Yankee Stadium. Sin embargo, los fanáticos de Nueva York probablemente se sentirían decepcionados si el equipo optara por reemplazar a Bellinger con Hays, especialmente ahora que otros equipos en la División Este de la Liga Americana están mejorando.

Hays pasó la temporada pasada con el Rojos de Cincinnatiy bateó .266 con 15 jonrones y 64 carreras impulsadas. El jugador de 30 años puede jugar en el jardín izquierdo de los Yankees y alguna vez fue All-Star y podría competir con Jasson Domínguez por un puesto titular.

Yankees interesados ​​en retener a Bellinger

Aunque los Yankees están mostrando interés en Hays, el equipo no descarta contratar a Bellinger.

Bellinger es uno de los mejores bateadores disponibles en la agencia libre y muchos esperan que regrese a Nueva York. Sin embargo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo con los Yankees. Pero el gerente general Brian Cashman ha dejado en claro que el equipo quiere volver a contratar a Bellinger.

«Cody Bellinger encajaría perfectamente con nosotros», Cashman dicho en las Reuniones de Invierno. «Creo que encajaría perfectamente con cualquiera. Creo que es un jugador muy talentoso que puede jugar en múltiples posiciones a un alto nivel y batea a zurdos y derechos. Es un tipo de contacto, y creo que nuestro entorno era excelente para él».

Bellinger bateó .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas en su primera y potencialmente única temporada con los Yankees.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, también sabe lo importante que es Bellinger para la alineación y espera que regrese.

«Lo que Cody nos aportó el año pasado, en muchos sentidos… quién era en la sala, su desempeño entre líneas en ambos lados del balón, su atletismo, su versatilidad, ¿quién no querría un jugador así?». boon dicho.

Bellinger ganó el MVP de la Liga Nacional en 2019.

Varios equipos interesados ​​en Hays

Hays no es uno de los mejores agentes libres disponibles, pero varios equipos están interesados ​​en él.

Los Yankees han controlado a Hays, pero no son el único equipo. A principios de este mes, Heyman informó la Reales de Kansas City están interesados ​​en Hays.

«Austin Hays y Mike Yastrzemski atraen el interés de los Reales, quienes están estudiando de cerca el mercado de OF», Heyman escribió.

Mientras tanto, Heyman también añadió el 23 de diciembre que el Mets de Nueva York También sigo interesado en Hays.

«Los Mets han discutido internamente sobre Austin Hays y tienen cierto interés. Tuvieron un año muy bueno en Cincy (OPS de .768). El OF derecho es uno de los posibles candidatos», dijo Heyman. agregado.

Hays tiene experiencia jugando en la División Este de la Liga Americana ya que pasó parte de siete temporadas con la Orioles de Baltimore.