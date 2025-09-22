Yankees Insider sugiere que Volpe comenzará en corto en postemporada

Getty

El Yankees de Nueva York No solo voló a casa desde Baltimore con un 7–1, victoria de las entradas extra. También se embolsaron un viaje por carretera 7–3. Regresaron con una imagen más clara de su columna vertebral de octubre. Si lees entre Las líneas de Brendan Kuty en el atléticoLa decisión del campocorto está efectivamente en tinta. El debate que parecía inclinarse a favor de José Caballero Hace una semana ha vuelto a volver a Anthony Volpe. El momento podría remodelar cómo Aaron Boone guenta la serie Wild Card.

De «uh-oh» a «es su trabajo»

Hace una semana, el hombro izquierdo de Volpe era la nube que podías ver desde cinco municipios de distancia. Había estado manejando un Lágrima de labrum parcial desde mayo. Lo agravó a principios de este mes y requirió Otra tiro de cortisona. Ese es el tipo de detalle que hace que los fanáticos se estremezcan al imaginar un hundimiento de 96 mph aburrido en las manos. Las actualizaciones públicas coincidieron con la preocupación: una segunda inyección, un idioma diario y el club reconociendo la pequeña lágrima.

Entonces el calendario y la velocidad del murciélago cambiaron. Desde que regresóVolpe ha ido 6 de 15 con acciones más limpias en corto. Este es el tipo exacto de instantánea de cinco juegos que las oficinas delanteras odian para valorar en exceso. Es decir, a menos que esté unido a una antigua perspectiva de piedra angular cuyo hombro finalmente se siente como un hombro nuevamente. La lectura de Kuty es contundente: los Yankees estarían mejor servidos con Volpe a partir de corto en octubre. La velocidad y la versatilidad de Caballero se arman desde el banco.

Nada de esto borra el línea de toda la temporada (.211/.279/.397 entrando el lunes) o el recuento de errores que hizo constante. Sin embargo, explica plausiblemente la caída, jugar a través de una lágrima afecta el rendimiento, y revela al alza. Caballero, estable como ha sido, no proporciona. El rango de Volpe y el primer paso aún pueden deslizar una base. Su bate, cuando está en avión, todavía puede castigar los errores. Si los médicos lo aclaran, prevalece el argumento del techo.

Por qué importa más de lo que piensas

Apare a las matemáticas más amplias de los Yankees. El Grand Slam de la décima entrada de Ben Rice en Baltimore mantuvo las tenues esperanzas de la división vivas. Más importante aún, endureció la pista del club para bloquear el comodín superior y establecer el lanzamiento y el uso exactamente cómo lo quiere Boone. Puedes sentir el personal tratando todas las noches como el Juego 2 ya. Un campocorto establecido les permite escribir las entradas tardías con menos If-Thens.

Caballero, como una pieza de banco turboalimentada, combina limpiamente con esta postura. ¿Necesita un robo de la séptima entrada? ¿Una baraja defensiva de la novena entrada? ¿Una mirada de apretón? El valor de Caballero aumenta en el momento en que los Yankees están amamantando una ventaja de una carrera. Volpe, mientras tanto, obtiene el juego completo para validar la apuesta. También consigue que el margen de maniobra sea subterráneo hasta tarde sin detonar el resto de la tarjeta. Este es el cálculo moderno de playoffs: maximice sus resultados de gama alta en los primeros seis y optimice el apalancamiento con especialistas en los últimos tres. Pistas de encuadre de Kuty Exactamente con ese modelo.

Hay riesgo, por supuesto. Los hombros son voluble, en tiempo de los turnos de octubre, y una semana fría puede reavivar cada argumento de verano. Los Yankees no eligen el sentimiento; Están eligiendo la probabilidad. Si el bulto de salud de Volpe es real, y el contacto reciente lo sugiere, su alza en dos vías en el piso más seguro del piso más seguro. En un set de tres juegos, un revés o un error de 2-0 puede balancear una temporada.

Considere la plantilla del domingo: bullpen profundo, trueno oportuno, suficiente defensa. Esa fórmula llevó a Nueva York de Baltimore y es lo que intentarán embotellarse para el comodín. Haciendo de Volpe el tipo en señales cortas que están persiguiendo al alza, no solo evitando los errores. A medida que octubre se tensa, ese es el tipo de decisión que toman los contendientes, y el que Kuty sugiere que los Yankees ya tienen.