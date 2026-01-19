Yankees Insider ofrece a los Mets enormes noticias sobre Cody Bellinger

El Mets de Nueva York Según se informa, han recibido buenas noticias sobre su interés en el bateador agente libre. Cody Bellinger. Después de fichar al ex Azulejos de Toronto estrella bo bichetteLos Mets parecen listos para conseguir otro agente libre en Bellinger.

Además, Brendan Kuty de The Athletic, que cubre la Yankees de Nueva Yorkproporcionó nueva información sobre el rumor de Bellinger, que es un buen augurio para que los Mets agreguen otro gran bate a su alineación para la temporada 2026.

«Mientras los Yankees esperan a Bellinger, han centrado su atención en el mercado de cambios, por lo que están listos para dejarlo si encuentran un acuerdo de su agrado, o están preparados para girar si firma con otro lado». Kuty escribió en su artículo publicado el 18 de enero..

Además, Kuty también reveló lo último sobre el contrato, lo que los Yankees están dispuestos a ofrecerle a Bellinger, ya que ambos lados juegan duro.

«Desde entonces, el Athletic se enteró, a través de una fuente de la liga que fue informada sobre las conversaciones en curso, que los Yankees estarían dispuestos a incluir opciones de exclusión después del año 2 y el año 3 del acuerdo de cinco años», escribió Kuty.

«Eso es además de un bono por firmar, que Jon Heyman del New York Post informó por primera vez. En el momento de la última oferta de los Yankees, el equipo de Bellinger había estado presionando para un acuerdo por siete años y un valor promedio anual más alto (de $31 millones a $32 millones), y parece que no han abandonado la solicitud».

Will Sammon brinda lo último sobre los Mets y Cody Bellinger

En cuanto a los Mets, Will Sammon de The Athletic dejó en claro que Nueva York todavía está mirando a Bellinger. También explicó cómo les gustaría a los Mets adquirir Bellinger.

«Es probable que después de acordar un contrato de tres años por valor de 126 millones de dólares con Bo Bichette el viernes, según fuentes de la liga, su preferencia con Bellinger sea adquirirlo en otro acuerdo a corto plazo». Sammon escribió en X.

«Se desconoce el apetito de Bellinger por un acuerdo así. Las ofertas de los Yankees de Nueva York incluyen más años. Para los Mets, Bellinger representa sólo una de varias posibilidades, aunque una en el extremo superior del precio y el impacto potencial».

El ex jugador de la MLB cree que los Mets quieren a Cody Bellinger

Mientras tanto, Lewis Brinson de CBS Sports no tiene ninguna duda que los Mets tienen interés en Bellinger como Nueva York mirar para hacer otro gran movimiento tras el fichaje de Bichette.

«Creo que todavía están en el sorteo por el Sr. Bellinger». Brinson dijo durante una aparición el 16 de enero en CBS Sports HQ.. «Creo que aquí podrían conseguir un poco de dos por uno, una situación en la que todos ganan para los Mets. No lo creo». creo que son Sobre Cody Bellinger.

“Se habla de un bono de $126 a tres años. [million] Para Bo Bichette, eso todavía deja algo de dinero sobre la mesa. Todos conocemos al Sr. [Steve] Cohen no tiene miedo de gastar algo de dinero. Así que creo que todavía están en el sorteo por Cody Bellinger allí”.

Para StatMuseBellinger tuvo un promedio de bateo de .272 con 160 hits, 29 jonrones, 98 carreras impulsadas y 89 carreras anotadas en 152 juegos para los Yankees la temporada pasada. Los Mets probablemente quieran que esta producción permanezca en Nueva York pero se traslade a Queens.