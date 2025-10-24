Yang Hyun Suk abre su voz sobre las acusaciones de Park Bom, no enojado pero sí preocupado por su salud.

VIVA – Fundador Entretenimiento YG, Yang Hyun Sukfinalmente dio una respuesta oficial tras las graves acusaciones vertidas por su ex artista, parque bomse convirtió en un tema candente de conversación entre el público surcoreano.

Una fuente interna reveló que Yang Hyun Suk no mostró enojo o resentimiento por la publicación de Park Bom acusándolo de fraude y malversación de fondos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Yang Hyun Suk no se sintió molesto ni enojado después de ver la publicación de Park Bom. Al contrario, estaba muy preocupado, especialmente por su estado de salud», dijo la fuente citada por KBIZoom el viernes 24 de octubre de 2025.

Anteriormente, Park Bom sorprendió al público después de subir una foto de parte de los documentos de la demanda en sus redes sociales. En la carga, escribió el título «Acusado Yang Hyun Suk» y acusó a su exjefe de fraude y malversación de fondos.

Afirma que nunca recibió un pago adecuado por su trabajo y actividades mientras se unió 2NE1incluyendo música, actuaciones y publicidad, y se dice que las pérdidas totales alcanzaron más de 6,4 billones de wones.

Sin embargo, esta fantástica figura generó dudas en el público sobre la validez de la acusación, especialmente porque el estilo de redacción del documento parecía informal.

No mucho después de que la carga se volviera viral, Park Bom inmediatamente eliminó la publicación. Mientras tanto, su agencia, D-Nation Entertainment, dio un comunicado oficial.

«No se han presentado demandas y todos los asuntos financieros relacionados con 2NE1 han sido resueltos», explicó D-Nation.

La agencia también añadió que no pueden controlar las acciones de Park Bom en este momento, porque el cantante se encuentra actualmente bajo tratamiento médico y ha detenido por completo sus actividades de entretenimiento.

No mucho después de eso, Park Bom volvió a subir una nueva carga que contenía tres páginas de notas a mano. Acusó a YG de burlarse de su apariencia y nunca pagar ni incluir su nombre como compositor.

«Dijeron que hicieron que mi apariencia pareciera estúpida sólo para burlarse de mí. Aunque YG nunca pagó mi cirugía plástica, pagué todo yo mismo», escribió Park Bom.

«Escribí todas las canciones de YG. Me encerraron y me obligaron a escribirlas todas, excepto una canción. Pero nunca me pagaron y mi nombre no aparece en ninguna parte de la lista de créditos», añadió.