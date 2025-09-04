Yamuna se hincha más de 207 metros en Delhi, inundaciones de agua inundaciones cercanas







El nivel de agua en el Río Yamuna En el antiguo puente ferroviario de Delhi se encontraba a 207.47 metros a las 9 a.m., incluso cuando el agua de inundación del río Raging continuó inundando áreas cercanas y campamentos de socorro, informó la agencia de noticias PTI.

Según los datos oficiales, el nivel se mantuvo estable entre las 6 a.m. y las 7 a.m. a 207.48 metros.

Mientras que el nivel a las 5 am era de 207.47 metros, se situó a 207.48 metros a las 6 a.m. Según los funcionarios, el nivel del agua permaneció estático a 207.47 metros entre las 2 a.m. y las 5 a.m.

Las aguas de las inundaciones llegaron cerca de la Secretaría de Delhi, que alberga las oficinas del primer ministro, ministros del gabinete y burócratas clave. Las áreas en las cercanías de Vasudev Ghat también se inundaron. En algunas áreas bajas como Mayur Vihar Fase IIncluso los campamentos de socorro se inundaron, informó PTI.

Áreas como Monastery Market y Yamuna Bazar continuaron permaneciendo sumergidas ya que los residentes esperaban que el agua retrocediera para la reanudación de la normalidad.

«Cada año, cuando el nivel del agua del Yamuna se eleva, baña el ídolo del Señor Hanuman. Esto es agua bendita. Lo veneramos», dijo un devoto, informó PTI.

El agua de la inundación inundó el Nigambodh Ghat el miércoles, deteniendo las operaciones. El crematorio de la Colonia Geeta también se inundó. Sin embargo, Sanjay Sharma, jefe del crematorio de la Colonia Geeta, dijo a PTI-Videos que no habían cerrado las operaciones.

«En 2023, el agua había entrado en el terreno de cremación, y hoy nuevamente está lleno de agua, alrededor de 10 pies de profundidad. El daño es extenso ya que toda la madera almacenada afuera se ha arruinado. No estamos recibiendo ninguna ayuda de la administración», afirmó, informó PTI.

Desde algunos terreno de cremación Ya he estado cerrado, la gente viene aquí desde lugares lejanos, agregó.

«De alguna manera estamos manejando los últimos ritos, pero solo el camino dentro del suelo de cremación se deja utilizable. En este momento, estamos llevando a cabo cremaciones en el camino en sí, pero si el nivel del agua aumenta aún más, incluso eso puede bloquearse», agregó, informó PTI.

Era un doble golpe para los delhiitas como anegamiento debido a la lluvia incesante en los últimos días, junto con las inundaciones debido a la creciente yamuna, condujo a gruñidos de tráfico.

En Líneas civiles Cerca de Chandgi Ram Akhada, había un gran anegado.

Los lugareños alegaron que cada vez que llueve, hay inundación, pero las autoridades no han tomado medidas para mejorar la situación.

El boletín de control de inundaciones emitido el miércoles por la noche dijo que el nivel del agua del antiguo puente ferroviario será de 207.48 metros a las 8 a.m. y es probable que caiga después de eso.

El antiguo puente ferroviario sirve como un punto de observación clave para rastrear el flujo del río y los riesgos potenciales de inundación.

Según el departamento de ingresosMientras que 8.018 personas han sido trasladadas a carpas, 2.030 se han trasladado a 13 refugios permanentes.

El gobierno ha enfatizado que no hay necesidad de entrar en pánico, y está manteniendo una vigilia las 24 horas sobre la situación.

