Yamuna cruza el signo de evacuación en Delhi; CM dice el gobierno completamente preparado







Después de Punjab, Jammu Cachemira y Himachal Pradesh, Las fuertes lluvias también han causado estragos en la capital nacional. Con altos volúmenes de agua que se liberan de los Barrages de Wazirabad y Hathnikund, el río Yamuna en Delhi ha cruzado el signo de evacuación por primera vez este año. En medio de las fuertes lluvias en la región norte y alrededor de la Región de la Capital Nacional (NCR), el agua que fluye en los ríos que pasan por NCR ha comenzado a ingresar a varias áreas bajas a lo largo de sus orillas, lo que obliga a los residentes a mudarse a lugares más seguros, informó PTI.

El nivel del agua en el Yamuna se registró a 206.03 metros a las 4 pm del martes en el antiguo puente ferroviario de Delhi (ORB), que ha sido cerrado al tráfico. Anteriormente durante el día, el río había alcanzado el nivel de 205.68 metros, muy por encima de la marca de peligro de 205.33 metros.

Las autoridades también han informado que el nivel de inundación más alto del Yamuna se ha registrado a 208.66 metros, que fue en julio de 2023.

A medida que el nivel del agua continúa aumentando en el YamunaLos residentes que viven en las áreas bajas están siendo evacuados por las autoridades del distrito, y el ORB se cerró temporalmente para el movimiento de tráfico, informó PTI.

Al abordar la situación similar a la inundación en la región, un funcionario de la sala central de control de inundaciones declaró que «las lluvias incesantes en el norte de la India han dejado la mayoría de los estados con calamidades como inundaciones y deslizamientos de tierra. La razón del nivel de agua creciente se debe principalmente a los altos volúmenes de agua liberados desde el Wazirabad y el alquiler de bombones cada hora.

El río recibió una descarga de 1,53 lakh Cusecs de Hathnikund Barrage y 78,700 Cusecs de Wazirabad Barrage a las 4 pm. Yamuna se origina en Uttarakhand y fluye a través de Himachal Pradesh, Haryana, Delhi y Uttar Pradesh.

Si bien la situación en Delhi ahora parece alarmante, el primer ministro Rekha Gupta inspeccionó las áreas a lo largo del río Yamuna. Durante su visita, dijo que el gobierno está completamente preparado para manejar la situación, informó PTI.

Según los funcionarios, según el procedimiento operativo estándar, cuando el río cruza el signo de evacuación, las autoridades de distrito organizan actividades como refugios temporales, tiendas de campaña y alimentos y agua.

El agua liberada de los barreras generalmente tarda de 48 a 50 horas en llegar a Delhi. Incluso las descargas más pequeñas de aguas arriba están contribuyendo al nivel ascendente del agua, que ha cruzado el signo de evacuación. Actualmente, se prevé que el nivel del agua en la Yamuna aumentará aún más a 206.41 metros el martes.

(Con entradas de PTI)





