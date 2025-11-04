Yamaha X-Ride 125 vs Suzuki Nex II Crossover, ¿cuál elegir?

Jacarta – En los últimos años, el segmento de scooters ligeros estilo aventura ha comenzado a recibir especial atención en el mercado nacional. El carácter más fuerte de la carrocería, la mayor distancia al suelo y el diseño del manillar más abierto lo hacen sentir diferente de los scooters urbanos comunes.

Las condiciones de las carreteras de Indonesia no siempre son ideales, por lo que este tipo de scooter se considera más relevante que las motocicletas automáticas estándar.

Los dos modelos más frecuentemente comparados en esta clase son la Yamaha X-Ride 125 y Suzuki Nex2 Cruces. Ambos juegan en el segmento de precios asequibles.

Visto VIVA Automotriz En cada página oficial, el martes 4 de noviembre de 2025, el X-Ride ronda los 20.785.000 IDR, mientras que el Nex II Crossover es ligeramente superior, alrededor de 21.265.000 IDR. Esta ligera diferencia significa que los compradores potenciales a menudo la consideran en función de las características de uso, no solo nominales.

La Yamaha X-Ride 125 nació como un scooter con un enfoque más asertivo ante la aventura. El motor SOHC de 125 cc con una potencia de entre 9 y 10 caballos proporciona un espacio de aceleración decente para su clase.

La posición de conducción se siente más alta con manillares anchos, por lo que el conductor tiene un mejor control al cruzar superficies irregulares. Impresión robusto Esto es muy útil para usar fuera de la ciudad o en áreas semirrurales donde hay muchas olas o curvas de nivel de arriba a abajo.

Sin embargo, cabe señalar que el peso del X-Ride ronda los 98 kilogramos. Para conductores de baja estatura o aquellos que están acostumbrados a lidiar con condiciones de estacionamiento estrechas, estas dimensiones pueden resultar un poco difíciles.

Sin embargo, la X-Ride es una opción para quienes priorizan las capacidades de ruta y una «sensación de bicicleta» más desafiante que las automáticas convencionales.

El Suzuki Nex II Crossover tiene un enfoque diferente. El motor más pequeño de 113 cc hace que esta moto parezca más ligera. El peso de menos de 95 kilogramos hace que sea fácil de controlar en ciudad. Cuando tienes que detenerte, hacer un giro en U o atravesar atascos, el Nex II Crossover es más práctico.

Suzuki Nex II Cross nuevo color Foto : Instagram @suzukiindonesiamotor

La distancia al suelo aumenta ligeramente para dar una sensación de aventura. Sin embargo, la segmentación es más hacia el estilo diario. La eficiencia del combustible también es un valor añadido. Para los automovilistas que priorizan la comodidad y la economía, este modelo es bastante relevante.