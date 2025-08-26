Yamaha Ready to Shake MotoGP 2025 con su último prototipo V4

VIVA – Yamaha finalmente confirmó el prototipo máquina Su V4 aparecerá por primera vez en la carrera oficial Motogp En el Gran Premio de San Marino en Misano. Esta decisión fue bastante sorprendente porque muchas partes anteriores estimaron que el debut de la nueva moto se haría en Japón (Motegi) como el «hogar» de Yamaha. Sin embargo, el equipo eligió a Misano porque se consideraba más técnicamente preciso.

Leer también: La ferocidad de Alex Márquez y Fermin Aldeguer cosechó elogios



Se sabe que el Circuito Misano tiene una combinación rápida y lenta de Bend, así como desafiantes vías rectas. Esta condición le permite a Yamaha probar la capacidad de V4 en varias situaciones de raza reales. De esa manera, los datos recopilados pueden ser mucho más diversos para un mayor desarrollo.



Yamaha Monster Racer, Fabio Quartararo en Motogp alemán

Leer también: 5 Las motocicletas de Honda son los sonidos del motor más feroces, adecuados para los amantes de las giras y las carreras



El papel de Augusto Fernández como piloto de comodín

Para este debut, Yamaha nombró a la prueba de prueba de Augusto Fernández como corredor Comodín. Fernández se considera una figura ideal debido a su experiencia en la prueba de varias motocicletas prototipo, así como su capacidad para proporcionar comentarios detallados a los técnicos de Yamaha.

Leer también: Marc Márquez da respeto, reacio a ganar el título de MotoGP en la icónica región de Rossi



Citado por Viva Automotive de Crash, martes 26 de agosto de 2025, la participación de Fernández también fue un paso seguro para Yamaha. No quieren cargar a los principales corredores como Fabio Quartararo Con el riesgo de conducir una nueva máquina que no se ha cocinado completamente. Esto muestra que Yamaha es muy cuidadoso en las primeras etapas de las pruebas competitivas.

Oportunidades de Quartararo intente v4

Aunque no cayó directamente en el debut en la carrera, Fabio Quartararo ciertamente intentará V4 en la prueba oficial el día después de que termine el GP de San Marino. Esta prueba es crucial porque Quartararo es el principal corredor del equipo, así como la persona que conoce las debilidades de la moto M1 en este momento.

La entrada de Quartararo será una referencia importante para Yamaha para determinar la dirección del desarrollo de este nuevo motor. Si Quartararo siente que V4 tiene un gran potencial, es probable que Yamaha acelere el plan de reemplazo completo para la temporada 2026.

Estado de prototipas: todavía en las primeras etapas

Yamaha enfatizó que este V4 todavía está en la etapa prototipo. La potencia del motor no se ha liberado por completo porque todavía hay ajustes a otros componentes, incluidos el chasis y la electrónica.

Augusto Fernández también dijo que esta motocicleta no estaba lista para correr una temporada completa. Yamaha está más enfocado en recopilar datos iniciales, comparar el rendimiento de V4 con la versión M1 en línea en línea, así como en validar la dirección del desarrollo.

¿Por qué Yamaha giró al motor V4?

Con los años, Yamaha es conocido como el único fabricante de MotoGP que todavía es leal en usar máquinas en línea en línea (4 cilindros en línea). Se sabe que este motor es suave y fácil de controlar, pero pierde en términos de tracción de la rueda trasera y velocidad máxima en comparación con el motor V4 utilizado por Honda, Ducati, KTM y Aprilia.

La debilidad se ve claramente en las últimas temporadas, donde los corredores de Yamaha tienen dificultades para rivalizar con la velocidad del motor rival, especialmente cuando la aceleración sale de la curva y en una vía recta. Es por eso que Yamaha finalmente decidió dar un gran paso: construir un motor V4 por primera vez en su historia de MotoGP.

Sesión de prueba anterior

Antes de este debut, Yamaha había realizado una serie de pruebas cerradas en Valencia y Barcelona. En la sesión, la moto fue probada por Augusto Fernández y Cal Crutchlow. Los resultados de la prueba muestran un gran potencial, aunque todavía hay muchos aspectos que deben ser refinados.

Se espera que la prueba de Misano sea una recopilación de datos más rica porque involucra la situación de carreras real, no solo las pruebas cerradas. De esa manera, Yamaha puede saber cómo reacciona esta motocicleta bajo una verdadera presión de la competencia.



Yamaha exhibe dos máquinas nuevas

El debut del prototipo V4 de Yamaha en Misano no es solo un juicio técnico, sino también un paso estratégico que determinará su futuro en MotoGP. Al nombrar a Augusto Fernández como probador en la pista de carreras, Yamaha puede recopilar datos valiosos sin dar un riesgo directo a los principales corredores.

La oportunidad de Fabio Quartararo de probar esta moto después de la carrera también será muy importante, porque es él quien será la punta de lanza si Yamaha decide usar un V4 completo en la temporada 2026.

Aunque actualmente la moto todavía está lejos de ser perfecta, este paso muestra el coraje de Yamaha para dejar la vieja tradición para competir más estricto con los rivales. Si tiene éxito, el debut V4 en Misano será recordado como un punto de inflexión en el renacimiento de Yamaha en MotoGP. Sin embargo, si falla, todavía tienen tiempo para arreglarlo antes de que comience la nueva temporada.