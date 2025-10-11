Yamaha prueba diferentes motores V4 en MotoGP, ¡cada prueba tiene su propio carácter!

VIVA – yamaha parecía serio por dentro desarrollo máquina nuevo en MotoGP con configuración V4. Así lo reveló el director técnico de Yamaha, Max Bartolini.

Lea también: Examine completamente el automóvil eléctrico Aletra L8 EV, desde las características hasta el rendimiento.



Dijo que era una variante. mesín v4 Se someterá a revisiones en cada prueba y en la próxima aparición de comodines, incluida la carrera de comodines en Sepang y la serie final en Valencia.



Monster Energy Yamaha MotoGP 2025

Lea también: Joan Mir revela problemas con su moto tras el accidente de Mandalika en MotoGP



«Hicimos muchos prototipos antes de llegar a este real», dijo Bartolini, citado por VIVA desde Crash, el sábado 11 de octubre de 2025.

Se sabe que este nuevo motor fue probado por primera vez con las especificaciones utilizadas por Augusto Fernández cuando apareció como comodín en la carrera de Misano. Pero esa versión no fue el final del trabajo.

Lea también: Marc Márquez comparado con la leyenda de la F1 Ayrton Senna



Bartolini enfatizó que Yamaha todavía está trabajando en nuevos prototipos para cada oportunidad de carrera.

«Pero aún así, el motor está completamente en desarrollo. Quizás en cada comodín, en cada prueba, el motor vuelva a ser diferente, y luego tendremos que ver qué sucederá el año que viene», añadió.

A lo largo de la sesión de pruebas previa a Misano, Yamaha probó varias versiones del motor V4. La versión que finalmente utilizó Fernández aún no estaba «muerta», es decir, todavía estaba en el rango de prueba y evaluación.

El propio Fernández admitió que experimentó desafíos como una estrecha «ventana» entre el buen y el mal desempeño. Durante la carrera, en las primeras 27 vueltas, sintió que su moto no estaba del todo estable y aún necesitaba muchos ajustes.

Aun así, hay un lado positivo: el récord de vuelta más rápida de Fernández está a sólo menos de un segundo de Fabio Quartararo, lo que da una señal de que el potencial del motor Yamaha V4 es bastante grande si se puede optimizar aún más.

Hasta ahora, Yamaha no ha declarado oficialmente que el motor V4 se utilizará de forma permanente durante estación frente. Sin embargo, mucha gente predice que es casi seguro que esto sucederá, y es muy probable que Yamaha abra la nueva temporada en Buriram utilizando el V4.

De hecho, se dice que Yamaha está preparando una versión modificada con una cilindrada de 850 cc para 2027, como un paso para mantener la relevancia del motor en medio de cambios en la normativa y exigencias técnicas de MotoGP.



El piloto de MotoGP de Yamaha, Fabio Quartararo

En el contexto de los reglamentos técnicos, Yamaha no puede separarse de otros fabricantes. Dovi afirmó que la configuración V4 es ahora la dirección deseada para el futuro en el mundo de MotoGP, y Yamaha debe poder ajustar el resto del diseño de la motocicleta para seguir siendo competitiva en comparación con sus rivales.