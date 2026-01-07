Yamaha prepara en secreto una nueva moto para Indonesia

Yakarta, VIVA – yamaha ha vuelto a dar una fuerte señal para presentar una nueva motocicleta para el mercado indonesio, especialmente en el segmento de doble propósito o todoterreno. Esto se puede ver en la circulación de material visual oficial que muestra una sendero motorizado con diseño funcional y orientación a la aventura.

Lea también: El equipo Yamaha MotoGP 2026 está listo para su lanzamiento en Yakarta



En la imagen que aparece, esta nueva moto Yamaha se muestra desde varios ángulos, desde el frente, el costado y abajo. La presentación visual indica que esta moto se encuentra en la etapa de diseño final y está lista para ser comercializada.

En apariencia, esta nueva motocicleta Yamaha tiene un gran parecido con la Yamaha WR155R que se vende actualmente en Indonesia. El carácter de la carrocería esbelta, la gran altura del asiento y el uso de ruedas grandes y bien perfiladas enfatizan el ADN de una auténtica bicicleta de trail.

Lea también: 10 años de MAXi Yamaha, del trabajo de los niños de la nación a un ícono de scooter premium



La sección de suspensión parece tener un recorrido largo, idéntico al de las motos para terrenos accidentados. Aparte de eso, la gran distancia al suelo también es una característica que fortalece la capacidad de conducción en carreteras no pavimentadas.

En comparación con la WR155R, las líneas de diseño del bastidor y la posición del escape parecen similares. Esto abre la posibilidad de que esta nueva moto siga basándose en la misma plataforma, con una serie de mejoras en determinados sectores.

Lea también: El XMAX chapado en oro de 18 quilates se convierte en rey en CUSTOMAXi Yamaha 2025



La propia Yamaha WR155R se comercializa actualmente a un precio de 40.275.000 IDR en las carreteras de Yakarta. Esta moto se conoce como moto trail de 155 cc con tecnología VVA que es bastante popular entre los amantes de las aventuras ligeras y medias.

Aunque parece similar, Yamaha no ha proporcionado una declaración oficial sobre si esta nueva motocicleta será una actualización de la WR155R o un modelo completamente diferente. Sin embargo, la aparición de la imagen oficial indica que Yamaha se toma en serio la idea de trabajar en este segmento para el mercado nacional.

La propia Indonesia es un mercado potencial para las motocicletas de doble uso. Las diversas condiciones geográficas hacen que este tipo de motos tenga una base de seguidores estable.

Yamaha también tiene una larga trayectoria en el segmento de las motos de aventura. La presencia de la serie WR hasta el momento es una prueba del compromiso del fabricante que lleva el símbolo del diapasón.

En términos de ergonomía, esta nueva motocicleta parece estar diseñada para recorrer largas distancias cómodamente. La posición alta del manillar y el asiento recto son características de una motocicleta que permite el máximo control en diversas condiciones de la carretera.