Yamaha lanza el último Xmax Tech Max para RP. 75 millones, ¡mira los cambios aquí!

Tangerang, Viva – Pt Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) presentó una sorpresa en la apertura del espectáculo de motocicletas de Indonesia (Lo haremos) 2025 en Hall 10 Ice BSD, Tangerang, lanzando su último producto, Xmax Connected TechMax 2025.

Scooter de primera calidad Este es el buque insignia más alto en las filas de Maxi Yamaha, que trae diversas reformas tecnológicas, diseños y característica La seguridad es cada vez más sofisticada.



Yamaha Oficial lanza Xmax Connected TechMax en iMOS 2025

El director y CEO presidente de PT YIMM, Dyonisius Beti, explicó que el lanzamiento del último Xmax Connected TechMax fue un paso de Yamaha para responder las necesidades de los consumidores premium en Indonesia. Anteriormente, este modelo ya había estado presente en el mercado europeo con una serie de actualizaciones.

«En el momento de IMOS, nuevamente presentamos una innovación al lanzar el último producto que fue un modelo insignia en la categoría Maxi Yamaha», dijo Dyonisius Beti por Viva directamente el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Los cambios más llamativos están presentes en la función de pantalla ajustable eléctrica, lo que permite al conductor ajustar la altura del parabrisas automáticamente hasta 95 mm con un botón en el manillar de dirección izquierda. Además, el panel del medidor TFT ahora está presente en un diseño integrado más práctico y moderno, reemplazando un formato separado en el modelo anterior.

TechMax está equipado con señal de parada de emergencia (ESS). Esta característica hace que las luces de peligro se activen automáticamente cuando el conductor hace un frenado repentino, dando una advertencia adicional para el conductor detrás.

Toque premium y diseño europeo

Yamaha también mantiene la imagen premium XMAX TechMax con detalles exclusivos, como:

– Asientos de alerta de MBK francés con un diseño europeo típico.

– Bolsillo de tapa de cubierta hecha de cuero con patrones de costura acentuada en oro.

– Agarra de mano con el logotipo de TechMax en relieve.

– reposapiés de aluminio.

– Emblema TechMax especial en el costado del cuerpo de la motocicleta.

Para las elecciones de color, Ceramic Grey se convirtió en un nuevo color para reemplazar el magno negro, que anteriormente se había introducido en el mercado global. Este scooter insignia se comercializa a un precio de RP. 75.3 millones OTR Yakarta.

Se mantiene la característica superior

Además de las actualizaciones, TechMax 2025 también trae las características de la generación anterior, incluyendo:

– Diseño deportivo-premium típico del scooter europeo.

– Sistema de iluminación LED completo.

– Respuesta del sistema inteligente Dengan.

– Conexión Y para la integración de teléfonos inteligentes.

– Contador eléctrico para el llenado de energía.

TCS (sistema de control de tracción) y ABS (sistema de frenado antibloqueo) para la máxima seguridad.

– Área adicional de 44.9 litros con iluminación LED.



El precio oficial de Yamaha Xmax Connected TechMax en iMOS 2025

Hablar de performarTechMax conectado XMAX todavía se basa en el motor de núcleo azul de 250 cc, SOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido, que es capaz de producir 16.8 kW/7,000 rpm y un torque de 24.3 nm/5,500 rpm.

Se sabe que esta máquina es dura en diversas condiciones de la carretera con el apoyo de una gran capacidad de 13 litros, por lo que es ideal para viajes de larga distancia.

Presencia Yamaha xmax Connected TechMax 2025 es una prueba del compromiso de Yamaha en presentar scooters premium con la última tecnología, diseño elegante y rendimiento confiable. Con características cada vez más sofisticadas y promociones atractivas en IMOS 2025, se predice que este modelo es uno de los prima donna en el segmento de scooter premium indonesio.