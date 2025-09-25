Yamaha Bidik Awakening en MotoGP 2026, Asian Tour es un calentamiento

VIVA – Tour asiático Motogp 2025 es un momento importante para Yamaha. Fabricante de Iwata, JapónEsto no solo se centra en enfrentar carreras-Los permanecen en esta temporada, pero también ha dirigido una mirada muy por delante, especialmente hacia la temporada 2026.

Con un fondo de rendimiento menos consistente en las últimas temporadas, Yamaha quiere hacer la serie asiática, incluido el Gran Premio de Japón, como un hito en preparación y prueba de que están listos para competir nuevamente al más alto nivel.

Monster Energy Yamaha MotoGP 2025

Máquina V4 es un nuevo pilar de Yamaha

Uno de los mayores pasos estratégicos de Yamaha es cambiar del motor en línea (i4), que ha sido su característica durante décadas, hacia el motor V4. Este cambio se ve como una decisión crucial para que Yamaha pueda competir con otros fabricantes como Ducati, KTM y Honda, que ha dependido de los motores V4.

El prototipo del motor Yamaha V4 se probó por primera vez en un evento de juicio oficial en Misano. Los resultados se consideran bastante positivos a pesar de que todavía están en la etapa de desarrollo inicial.

El plan, Yamaha, preparará V4 para todas sus motos en la temporada 2026, tanto para el equipo de Monster Monster Yamaha Monster como para el equipo satelital Pramac, que acaban de establecer una cooperación oficial.

El piloto de prueba de Yamaha, Augusto Fernández, se convirtió en una figura importante en el desarrollo de este motor V4. Aunque no irá por la carrera en Japón, se cree que su contribución a través de los datos de prueba es muy valiosa.

Yamaha apunta a V4 a aparecer más preparado en la próxima serie de prueba en Malasia, que establecerá aún más sus pasos hacia una nueva era.

Gran Premio Japonés: más que solo correr

El médico de cabecera japonés que se celebró del 26 al 28 de septiembre de 2025 no fue solo una carrera ordinaria para Yamaha. Como serie de jaulas, esta es una oportunidad de oro para que muestren fuerza frente al público, incluidas las filas de los ejecutivos de fábricas en Iwata y miles de fanáticos fanáticos.

El gerente del equipo de Yamaha Energy Monster, Massimo Meregalli, confirmó que la carrera en Japón tenía un significado simbólico.

«Este es un momento importante para mostrar el compromiso de Yamaha. Queremos desempeñarnos de manera óptima, no solo por el bien de la clasificación, sino también para demostrar la identidad y el entusiasmo del equipo frente a los fanáticos», dijo Viva del Crash Jueves, 2525 de septiembre.

Alta motivación para los corredores de Yamaha

Dos principales corredores de Yamaha, Fabio Quartararo y Alex Rins, confirmaron su preparación.

Quartararo, un campeón mundial de 2021, dijo que el médico de cabecera japonés siempre fue especial para él. «La atmósfera en Japón es diferente. El apoyo de los fanáticos es extraordinario, vienen con disfraces, pancartas y rumores. Eso me hace querer desempeñar de manera óptima desde la primera sesión de entrenamiento», dijo Quartararo.

Rins también agregó que esta carrera tenía un gran peso porque la atención de la fábrica y el personal de Yamaha era muy grande. Consideró que el apoyo de los fanáticos locales es una motivación adicional para poder proporcionar resultados positivos en casa al equipo.

Desafíos de la temporada 2025 y enfoque hacia adelante

Aunque Yamaha todavía trata de ser competitivo en la temporada 2025, en realidad las cuatro máquinas en línea que usan en este momento ya no son una prioridad para el futuro. Debido a que el motor se detendrá después de esta temporada, cada datos y desarrollo en motocicletas ahora solo es útil para el corto plazo.

Esto hace que la posición de Yamaha sea bastante única: deben seguir compitiendo por los puntos y el prestigio, pero tampoco pueden centrarse completamente en desarrollar la moto 2025 porque los recursos se han dirigido al proyecto 2026.

Sin embargo, según Meregalli, esta condición puede ser una oportunidad. Con las seis carreras restantes en la temporada 2025, Yamaha puede aprovechar el tiempo para probar la estrategia del equipo, recopilar datos técnicos y mejorar la comunicación interna para estar mejor preparado para enfrentar una gran transición a la temporada 2026.

Yamaha Movistar Racer, Valentino Rossi en Motogp alemán

La gira asiática de MotoGP 2025 es una ronda importante para Yamaha. Por un lado, deben mantener una reputación y parecer competitiva ante el público asiático, especialmente Japón. Por otro lado, también comenzaron un nuevo capítulo hacia la efectividad de 2026 con un motor V4 como arma principal.

El apoyo de los fanáticos, el enfoque del equipo y la motivación de los corredores son la clave para Yamaha para sufrir el resto de la temporada. El Gran Premio de japonés será la prueba inicial de que Yamaha no solo sobrevive, sino que también está lista para elevarse y transformarse contra una feroz competencia en el futuro MotoGP.