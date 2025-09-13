Yamaha afirma que el motor V4 es superior a los cuatro en línea en MotoGP

VIVA – Tim Yamaha En el evento Motogp Expresando un gran optimismo para sus nuevos proyectos de máquina que usan la configuración V4.

Después de años de confiar en las máquinas de cuatro en línea (paralelo de cuatro cilindros), el fabricante japonés finalmente desarrolló un prototipo V4 que se decía que mostró un aumento significativo en varios aspectos del rendimiento.

Yamaha MotoGP Racer, Fabio Quartararo

Este paso es parte de los ambiciosos esfuerzos de Yamaha para regresar competir En la parte superior del MotoGP después de las últimas temporadas, tienen dificultades para competir con otros equipos de fabricantes como Ducati, KTM y Aprilia que usan la configuración mesin v4 y demostró ser más competitivo.

«Para obtener las cosas buenas que tenemos en la moto estándar, que tenemos una serie de cosas muy positivas allí, la moto sigue siendo un poco mejor», explicó Augusto Fernández después de entrenar en Misano, citado por Viva de Chocar Sábado 13 de septiembre de 2025.

Rendimiento más agresivo que el motor V4

El gerente de proyectos de Yamaha MotoGP, Massimo Bartolini, reveló que el motor V4 que se desarrolla actualmente ha mostrado un «gran progreso» en comparación con el viejo motor en línea.

Una de las ventajas más llamativas de la configuración de V4 es la capacidad de producir una mayor potencia y una respuesta del acelerador más agresiva, especialmente cuando está fuera de la curva lenta.

El motor V4 también ofrece flexibilidad en la colocación de componentes, permite al equipo optimizar la distribución del peso de las motocicletas para que sea más estable y ágil cuando se arrastra la curva. Según Bartolini, el prototipo inicial probado ha dado una «sensación de conducción diferente» para los corredores, lo que significa un gran potencial para competir al más alto nivel.

Concéntrese en el área clave que ha sido débil

Yamaha exhibe dos máquinas nuevas

Uno de los principales problemas de Yamaha en las últimas temporadas es la falta de velocidad máxima en una vía recta. Su motor en línea cuatro, aunque suave y estable, a menudo se perdió en un motor V4 más potente. Se espera que este cambio supere estas debilidades.

Bartolini explicó que actualmente el equipo técnico se centra en tres aspectos principales: mayor potencia del motor, gestión de tracción cuando está fuera de curvas y eficiencia aerodinámica. Estos tres elementos se consideran la clave para ponerse al día con los fabricantes europeos.

Todavía en la etapa inicial, pero las perspectivas son brillantes

Aunque el desarrollo todavía se encuentra en las primeras etapas, Yamaha se siente segura de esta nueva dirección. Algunos corredores, incluido el campeón mundial Fabio Quartararo, han probado el prototipo inicial y han proporcionado comentarios positivos sobre el aumento de la potencia y el carácter del motor.

Bartolini afirmó que el principal desafío en este momento es hacer que todo el paquete de motocicletas permanezca equilibrado porque el motor V4 requiere grandes ajustes al chasis, el sistema de enfriamiento, a la aerodinámica. Sin embargo, Yamaha cree que esta evolución será la clave para volver a ganar y al podio constantemente en la temporada 2025, etc.

Hacia la nueva era de Yamaha en MotoGP

Yamaha MotoGP Racer, Fabio Quartararo

La transición de cuatro en línea a V4 no es solo un cambio técnico, sino también un símbolo del nuevo espíritu de Yamaha para elevarse en la etapa de MotoGP. Con los grandes recursos que han invertido, el fabricante japonés espera rivalizar con el dominio de Ducati y demostrar que siguen siendo una gran fuerza en el mundo de las carreras automotrices.

Si todo sale según el plan, se espera que las motocicletas Yamaha con motor V4 se debuten en la temporada 2025 MotoGP. Los fanáticos están esperando un gran avance de Yamaha que está listo para abrir una nueva página en su historia en la pista de carreras.