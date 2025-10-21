Yamada Yoji recibirá el premio Lifetime Achievement Award en el Festival de Tokio

El Festival Internacional de Cine de Tokio ha desvelado que el veterano director japonés Yamada Yoji recibirá el Lifetime Achievement Award en su 38ª edición, que reconoce una carrera de más de 60 años y 91 películas.

El último trabajo de Yamada, “Tokyo Taxi”, protagonizado por Baisho Chieko y Kimura Takuya, basado en la película francesa de 2023 “Driving Madeleine”, se proyectará como pieza central del TIFF de este año y se estrenará en cines el 21 de noviembre. El director también participará en una sesión de charla con el director de “Kokuho”, Lee Sang-il, en el TIFF Lounge.

Como se anunció anteriormentelegendario actor japonés Yoshinaga Sayuri También será honrado con el premio Lifetime Achievement Award.

Desde su debut como director en 1961 con “Nikai no tanin”, Yamada ha creado películas profundamente arraigadas en la cultura y la vida cotidiana japonesa. Su trabajo más célebre sigue siendo la serie “Tora-san” (“Tora-san, Our Lovable Tramp”), que tuvo 50 películas a partir de 1969 y obtuvo el reconocimiento de Guinness World Records.

En los años 2000, el director pasó a películas de época que obtuvieron un importante éxito internacional. “The Twilight Samurai” (2002) arrasó en 15 categorías de los Premios de Cine de la Academia Japonesa y obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, como se conocía entonces la categoría. “The Hidden Blade” (2004) compitió en Berlín y ganó los máximos honores en el Festival Internacional de Cine de Zimbabwe, mientras que “The Little House” (2014) se llevó a casa el Oso de Plata en la Berlinale.

El trabajo reciente de Yamada incluye “Tora-san, Wish You Were Here” (2019), que marcó el 50 aniversario de la serie, seguido de “It’s A Flickering Life” (2021) y “Mom, Is That You?!” (2023).

«Yamada Yoji ha observado durante mucho tiempo las realidades de la sociedad japonesa con un ojo perspicaz pero compasivo, cristalizándolas en numerosas obras maestras cinematográficas a lo largo de décadas», dijo el presidente del TIFF, Ando Hiroyasu, en un comunicado. Destacó el apoyo de Yamada al festival desde su inicio y su reciente servicio como presidente del jurado del Premio Kurosawa Akira.

Los honores del director incluyen la Orden de la Cultura de Japón (2012), el reconocimiento como Persona de Mérito Cultural (2004) y la designación como Ciudadano Honorario de Tokio (2014).

El 38º Festival Internacional de Cine de Tokio se celebrará del 27 de octubre al 27 de noviembre. 5 en el área de Hibiya-Yurakucho-Marunouchi-Ginza.