Yakob y Yance Sayuri dijeron después de que la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026

VIVA – El público indonesio espera verlo. Equipo Nacional Indonesia apareció en Copa del Mundo 2026 oficialmente extinto. La estrecha derrota por 0-1 ante Irak en el segundo partido del Grupo B en la cuarta ronda de la Zona Asia de Clasificación para la Copa Mundial 2026 en el Estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB, aseguró que el progreso de Garuda se detuviera.

Lea también: Observador: La selección nacional de Indonesia tuvo un mejor desempeño cuando fue derrotada por Irak



Este fracaso dejó profundas heridas en el corazón de los jugadores, incluido el dúo de gemelos pilares. Selección Nacional de IndonesiaJacob y Yance Sayuri. Ambos expresaron conmovedoras disculpas a todo el pueblo indonesio a través de las redes sociales. “Aprenderé mucho en el futuro.

En su carga en Instagram, Jacob Sayuri admitió que estaba decepcionado porque no había podido dar los máximos resultados a los rojiblancos.

Lea también: Ole Romeny dijo después de que la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026



«Lamento no haber podido brindarles lo mejor. Acepto sus críticas, sugerencias y aportes y aprenderé mucho en el futuro para ser mucho mejor que ahora», escribió Yakob.

También expresó su gratitud a los seguidores que nunca dejaron de brindar oraciones y apoyo, a pesar de que la selección nacional de Indonesia no logró clasificarse.

Lea también: Patrick Kluivert no sabe su futuro con la selección de Indonesia



«Gracias también a todos los que siempre apoyan, alientan y rezan. Todavía estoy orgulloso de poder jugar para mi país», continuó.

No sólo Yakob, su hermano gemelo Yance Sayuri también expresó los mismos sentimientos de tristeza y arrepentimiento. «Pedimos disculpas por no poder ofrecer lo mejor a nuestro querido país Indonesia», escribió Yance.

Las palabras de los dos jugadores de Papúa provocaron inmediatamente emotivas reacciones de la afición. Mucha gente continúa mostrando entusiasmo y aprecio por su lucha con el Garuda Squad.

En el partido contra Irak, la selección nacional de Indonesia tuvo un desempeño bastante bueno y se atrevió a presionar. Sin embargo, un error en defensa se convirtió en un desastre cuando Zidane Iqbal anotó el único gol que le dio a Irak la victoria por 1-0.

Con estos resultados, Indonesia cerró su andadura en el Grupo B como provisional, tras perder anteriormente por 2-3 ante Arabia Saudita. Este resultado hizo que el sueño de aparecer en el Mundial de 2026 se desvaneciera oficialmente.

Sin embargo, el entusiasmo y la dedicación de los jugadores, incluidos Yakob y Yance Sayuri, aún recibieron un gran reconocimiento por parte del público. Ambos se han convertido en símbolos de lucha incansable y lealtad para los rojiblancos.