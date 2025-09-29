Yakarta World Cinema 2025 se abrió oficialmente, a la que asistieron el cine internacional Insan

Yakarta, Viva – Festival de cine que se celebra rutinariamente cada año, a saber Jakarta World Cinema (JWC), nuevamente celebrado en 2025. La ceremonia de apertura JWC se celebró el sábado 27 de septiembre en CGV Grand Indonesia, Thamrin, Central Yakarta.

Al igual que en años anteriores, la ceremonia de apertura JWC 2025 asistió muchas personas de cine de Indonesia, como actores y actrices y directores famosos, incluidos vino G. Bastian, Della Dartyan, Adzana Ashel, Olivia Jensen, Adhiyat, Ifa Isfansyah, Joko Anwar y Razka Robby ertanto. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Además, a la ceremonia de apertura JWC 2025 también asistió internacional de películas, uno de los cuales fue Nawapol Thamrongrattanarit, un director de Tailandia. Nawapol está aquí para representar la película, recursos humanos que se transmite en JWC 2025.

Para tener en cuenta, la película Human Resource logró obtener una respuesta positiva de la audiencia en Indonesia, como lo demuestran los boletos que se vendieron por cinco veces la transmisión en JWC 2025.

Nawapol expresó su aprecio por la implementación de JWC. Consideró a JWC como un festival muy interesante porque mostraba películas originarias de los mejores festivales del mundo.

«Este JWC es muy interesante, y estoy celoso, porque JWC presenta las mejores películas de los mejores festivales de cine mundiales. En mi propio país, es difícil encontrar festivales como este», dijo Nawapol Thamrongratanarit en su declaración, citado el lunes 29 de septiembre de 2025.

Para obtener información, JWC 2025 durará hasta el 4 de octubre de 2025, transmitiendo docenas de películas internacionales seleccionadas que se habían proyectado previamente en varios festivales mundiales prestigiosos. JWC no es solo un espacio para la apreciación mundial de la película, sino también un puente para fortalecer las relaciones entre el cine indonesio con el mundo internacional.

Además del aire sin conexión en CGV Grand Indonesia, este festival también se puede ver en línea en Klikfilm, de modo que los amantes del cine de varias regiones aún pueden disfrutar de una serie de películas superiores que se emitieron en JWC 2025.