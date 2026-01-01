Yakarta vuelve a brillar antes del amanecer tras la fiesta de Año Nuevo de 2026

JacartaVIVA – Celebración noche Año Nuevo El año 2026 en Yakarta no dejará huellas significativas. Tiempo parcial habitante Aún descansando, cientos de agentes de limpieza del Servicio Ambiental de Yakarta (DLH) de DKI se han desplazado para limpiar los residuos de las fiestas en varios puntos de la capital.

Lea también: El Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad afirma que la Nochevieja de 2026 será segura y no habrá incidentes importantes



Como resultado, antes de las 05.00 WIB, se informó que las principales áreas de celebración habían regresado. limpio y listo para ser utilizado por la comunidad para actividades. Las carreteras protocolarias, las aceras, los parques de la ciudad y las instalaciones públicas parecen estar nuevamente en orden antes del amanecer.

El jefe del Servicio Ambiental de DKI Yakarta, Asep Kuswanto, dijo que esta celebración del Año Nuevo presenta sus propios desafíos para los oficiales en el campo. Aparte de la ligera lluvia que cayó en varios lugares, la densidad de vendedores ambulantes a lo largo del área de Sudirman-Thamrin hizo que la limpieza no pudiera depender completamente de equipo pesado.

Lea también: BHC es una prueba de que los puertos pueden ser destinos turísticos de Año Nuevo



«La mayoría de los basura «Se limpió con escoba y recogedor porque las condiciones del campo estaban congestionadas», dijo Asep, en su declaración escrita, el jueves 1 de enero de 2026.

Sin embargo, cientos de miembros del personal de la Tropa Naranja continuaron completando sus tareas desde la noche hasta la madrugada. Todo el proceso de limpieza se realiza minuciosamente con el apoyo de la flota de limpieza disponible, abarcando zonas turísticas, vías principales y espacios públicos que son centro de aglomeración de residentes.

Lea también: Segundos del deslizamiento de tierra de basura de Bantargebang, el camión de basura cae al río



No sólo contó con el trabajo de los funcionarios, la Asep también agradece la participación de la comunidad que considera que ayudó a que la limpieza se desarrollara sin problemas. Se dice que la conciencia de los ciudadanos sobre el mantenimiento del orden y la eliminación de la basura en el lugar adecuado contribuyó en gran medida a mantener la cara limpia de Yakarta después de la celebración.

«Pero también requiere conciencia mutua. Con la cooperación entre el gobierno y los ciudadanos, se espera que Yakarta siga siendo una ciudad limpia y cómoda», afirmó Asep.