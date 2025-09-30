Yakarta tiene un nuevo parque en Kebon Jeruk West Yakarta, esta es la esperanza del gobernador Pramono

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta Pramono anung decir Tamano En forma en el área de Duri Kepa, Kebon Jeruk, West Yakarta, por lo que una clara prueba de colaboración entre el gobierno provincial de DKI y el DKI DPRD.

Se dijo que el espacio verde abierto estaba presente gracias a la absorción de las aspiraciones de las personas facilitadas. DKI JAKARTA DPRDA través de DKI DPRD miembros de la facción PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. El parque fue inaugurado por él el martes 30 de septiembre de 2025.

«DKI Jakarta DPRD member Hardiyanto Kenneth, who has the idea to propose and we are also carried out together with the DKI Jakarta Provincial Government (Pemprov), when Mr. Kenneth recess then this is a good form of collaboration between DKI Jakarta DPRD members and the DKI Government which finally realized the park that we will inaugurate together,» Pramono was quoted as saying Wednesday, 1 de octubre de 2025.

A la inauguración del parque también asistieron Hardiyanto Kenneth, Kadistamhut Fajar Sauri, Kadiskominfotik Budi Awaludin y el alcalde de West Yakarta Uus Kuswanto.

Taman Bugar se construyó en un área de 2.150 metros cuadrados con un presupuesto de Rp2.7 mil millones. El desarrollo lleva unos cuatro meses, desde junio de 2025. En el interior hay habitaciones multipropósito, pistas para trotar, campos deportivos, parques infantiles, a bloques de guía amigables para personas con discapacidades.

Además, el parque también está equipado con CCTV y oficiales de seguridad para mantener la seguridad de los residentes que están activos. Pramono reveló que el nombre ‘Taman Bugar’ es su propia idea.

«La razón del nombramiento del Parque Bugar es mi discusión con el nuevo Kenneth ayer y me sorprendió que la escritura se hubiera convertido en un jardín en forma, lo que significa que estaba preparado.

Mientras tanto, Kenneth enfatizó que la construcción del Parque Bugar de Bugar es una forma tangible de la absorción de las aspiraciones de la gente. Según él, Yakarta como ciudad global debe tener más parques para apoyar la calidad de vida de sus ciudadanos.

«Bueno, por supuesto, el parque que construiremos es básicamente de los resultados de la absorción de aspiraciones. Por lo general, recibo la absorción de aspiraciones, hay residentes que nos piden que verifiquemos, si la tierra se ha convertido en un activo de DKI, podemos hacerlo, si todavía pertenecemos a PT o el sector privado, tal vez primero procesamos el rendimiento o lo que podamos», dijo Kenneth.

Kadistamhut Fajar Sauri agregó, este parque fue diseñado para que no solo fuera hermoso sino también funcional. El parque está equipado con CCTV para supervisar y monitorear las actividades de la comunidad mientras está allí.

«Tendremos la seguridad de la seguridad de Pamdal aquí más tarde para la seguridad. Con respecto a CCTV instalaremos CCTV para supervisar los eventos o actividades aquí», dijo Fajar.