Yakarta sigue siendo muy calurosa, 16 de octubre de 2025 Se prevé que lloverá en la zona de Jabodetabek

Jacarta – Después de un período dominado por un clima abrasador, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) lanzó una actualización pronóstico del tiempo significativo, lo que indica la posibilidad de que se produzcan cambios en las condiciones atmosféricas en las zonas de Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi (Jabodetabek).

Lea también: El clima cálido facilita las emociones, ¿por qué?



Según los datos publicados por BMKG a través de su cuenta oficial @infobmkg, se prevé que la zona de Jabodetabek comience a inundarse. Lluvia con intensidad ligera a moderada en el período del 16 al 18 de octubre de 2025, lo que marca un cambio en los patrones climáticos. ¡Vamos, desplázate más!

Esta predicción proporciona buenas noticias en medio de temperaturas del aire que recientemente se han sentido muy altas. Sin embargo, BMKG enfatizó que este pronóstico muestra el predominio de las precipitaciones en la categoría de ligera a moderada y que el público no debe preocuparse por la posibilidad de lluvias muy intensas o extremas durante este período.

Lea también: Clima cálido, Pramono: Lo importante es que Yakarta esté feliz, su corazón no está caliente



En detalle, el jueves 16 de octubre de 2025, se prevé que varias zonas de DKI Yakarta y sus alrededores experimenten lluvias de intensidad ligera. Las áreas incluidas en esta categoría incluyen el centro de Yakarta, el este de Yakarta, el norte de Yakarta, las islas Seribu, Bekasi Regency y la ciudad de Bekasi.

Por otro lado, se prevé que el potencial de lluvia con una intensidad ligeramente mayor, es decir, moderada, cubra el oeste de Yakarta, el sur de Yakarta, la ciudad de Depok, la ciudad de Bogor, la ciudad de Tangerang, la ciudad de Tangerang del Sur y la Regencia de Tangerang.

Lea también: Continúa el clima cálido, BMKG advierte sobre lluvias en Jabodetabek el 15 de octubre de 2025



Se presta una vigilancia más especial a Bogor Regency, que es la única zona que se prevé que tendrá posibilidades de fuertes lluvias locales en esa fecha.

Continuando hasta el viernes 17 de octubre de 2025, la distribución de áreas con potencial de lluvia se está ampliando. Todavía se pronostican lluvias de intensidad ligera en el centro de Yakarta, el este de Yakarta, el norte de Yakarta y las Mil Islas.

Mientras tanto, las áreas que se prevé que experimenten lluvias de intensidad moderada incluyen el oeste de Yakarta, el sur de Yakarta, la ciudad de Bekasi, la regencia de Bekasi, la ciudad de Depok, la regencia de Bogor, la ciudad de Bogor, la ciudad de Tangerang, la ciudad de Tangerang del sur y la regencia de Tangerang.

Para el período de este viernes, BMKG específicamente no registró ningún potencial de lluvias intensas, muy intensas o extremas en toda la zona de Jabodetabek.

En respuesta a este pronóstico, se recomienda al público que siempre esté más alerta sobre todas las formas de cambios climáticos que puedan ocurrir repentinamente.