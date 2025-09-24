Yakarta sigue siendo la ciudad capital

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung afirmó que Yakarta seguía siendo un estatus de capital Estado, aunque el presidente Prabowo Subianto ha establecido la ciudad capital del archipiélago (Iknet) en el este de Kalimantan como la capital de la política indonesia en 2028.

La determinación se describió en la regulación presidencial (Peres) número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno de 2025, que se promulgó el 30 de junio de 2025.

«Yakarta es ahora la capital. El Presidente ha determinado en un nuevo perpresa. Con la terminología del capital político, esto puede variar. Seguramente el gobernador de Lemhannas también puede describir que la transformación de esta transferencia del gobierno no debe haber sido llevada a cabo en su conjunto en 2028», dijo el miércoles de Pramono, mientras pronuncia un discurso durante la visita de la Agencia Nacional de Defensa (Lemhannas) en el Indones de Balai Balai, el miércoles.

La atmósfera de Kipp ikn en el distrito de Sepaku, Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Foto : Entre fotos/aditya nugroho

Pramono explicó que en 2028 es probable que el ejecutivo, la legislativa y el poder judicial operen en IKN. Sin embargo, las actividades comerciales y la mayoría de la administración gubernamental aún tendrán lugar en Yakarta.

Por lo tanto, Pramono le pidió al gobierno provincial de Yakarta (Pemprov) que se preparara para el cambio.

De acuerdo con la ley número 2 de 2024, Yakarta está decidido a seguir siendo la capital y dirigida a convertirse en una ciudad global inclusiva, con la cultura Betawi como su identidad principal. Más tarde, el fortalecimiento de la identidad de Betawi se aplicará en el área de Yakarta.

«Más tarde, la cartelera, los límites del subdistrito, los límites de la ciudad, se darán con símbolos de Betawi porque esta es una ley», dijo Pramono.

Sin embargo, se aseguró de que el fortalecimiento de la cultura Betawi no reduciría el carácter multicultural de Yakarta.

También enfatizó la importancia de la transformación social para reducir la desigualdad económica en Yakarta. Aunque, esta relación de Gini ha disminuido, la brecha rica en rico y pisegrims todavía se sienten claras.

«En esta República, casi todas las personas ricas registran impuestos, etc. en Yakarta, pero el problema es que las personas que no pueden pagar, que están en desventaja, también principalmente en Yakarta», dijo Pramono.

Adjunto Jefe de Bin Komjen Pol. (Ret) Imam Suganto y jefe de autoridad ikn Basuki Hadimuljono en el Ayuntamiento, Oficina de la Autoridad de IKN.

Además, también se alentó a Yakarta a llevar a cabo la transformación económica. Consideró que la burocracia que era demasiado rígida tenía que cambiarse para que no solo dependiera del presupuesto regional (ingresos regionales y gastos (Apbd).

«La APBD de Yakarta en 2025 es aproximadamente RP92 billones. Pero no quiero que dependamos de la APBD que se vea enorme. ¿Cómo tienes que cambiar el comportamiento, cómo funciona», dijo Pramono? (ENTRE)