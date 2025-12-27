Yakarta ¡Prepárate! Noche sin coches en Sudirman-Thamrin, carretera cerrada desde las 18.00 hasta la madrugada

JacartaVIVA – noche El Año Nuevo 2026, Yakarta será festivo y diferente. Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin estará cerrado a vehículos motorizados en este momento Noche sin coches (CFN) que se celebrará del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

Este evento fue organizado por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta presentando ocho escenarios de entretenimiento repartidos desde la Rotonda de la Estatua del Caballo hasta la Rotonda de Senayan. Las personas también pueden disfrutar del entretenimiento mientras disfrutan de la víspera de Año Nuevo sin ser molestadas por vehículos motorizados.

El jefe de la Sección de Operaciones de la Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya, el comisario de policía Robby Hefados, confirmó que el cierre de carreteras se realizará de 18.00 a 02.00 de la mañana.

«Se implementará la Noche sin coches. Donde el cierre del flujo o flujo de tráfico de vehículos que conduce a Jalan Sudirman-Thamrin comenzará a las 18.00 de la tarde del 31 de diciembre hasta las 02.00 de la mañana», dijo Robby a los periodistas el sábado 27 de diciembre de 2025.

Robby añadió que se ha preparado ingeniería de flujo de tráfico para que la gente todavía pueda buscar rutas alternativas. No sólo eso, hasta 800 agentes de tráfico se desplegarán en varios puntos para garantizar que el flujo de vehículos se mantenga fluido.

«Durante la Operación Vela, involucramos a 1.500 efectivos de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, combinados con la policía de tránsito regional. Y para la víspera de Año Nuevo involucraremos a casi 800 efectivos. Uniéndonos más tarde a las filas regionales, a la policía», dijo.

Mientras tanto, las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo En 2026, será aún más práctico para los residentes de Yakarta. Esto se debe a que oficialmente se ha suspendido temporalmente el sistema par-impar en la capital, por lo que se prevé que la movilidad de las personas durante las vacaciones de fin de año sea más fluida.

La eliminación del esquema par-impar entrará en vigor los días 25 y 26 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, según anunció la Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya a través de la cuenta oficial de Instagram @tmcpoldametro.

«En el contexto de las fiestas nacionales y las vacaciones colectivas de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026, el sistema par-impar en DKI Yakarta no se implementará», citado en la cuenta de TMC Polda Metro Jaya, el martes 23 de diciembre de 2025.

Esta política se refiere al Decreto Conjunto (SKB) de 3 Ministros sobre cambios en los feriados nacionales y las vacaciones colectivas en 2025, así como al Reglamento Número 88 del Gobernador de DKI Yakarta de 2019, Artículo 3, Párrafo (3), que regula las excepciones a la aplicación de pares impares en feriados nacionales.