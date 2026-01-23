¡Yakarta no! Esta región de Indonesia está en la lista de ciudades con la peor contaminación del mundo

Jacarta – En varias partes del mundo, millones de residentes urbanos todavía tienen que respirar aire a un ritmo contaminación que supera con creces el umbral seguro para la salud humana. Además, en Asia y Europa del Este, el invierno suele empeorar la calidad del aire.

Ciertos fenómenos climáticos atrapan contaminantes cerca de la superficie del suelo, creando una espesa niebla tóxica que dura días. Las actividades diarias como conducir, trabajar y hacer ejercicio al aire libre también pueden convertirse en una amenaza para la salud.

El último informe basado en el monitoreo global de la calidad del aire muestra que la mayoría de las ciudades del mundo aún no cumplen con los estándares de seguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, sólo alrededor del 17 por ciento de las ciudades del mundo han logrado mantener la concentración de partículas finas PM2,5 dentro del umbral anual recomendado.

10 ciudades con Contaminación del aire más alto

Lanzando desde Noticias del GolfoViernes 23 de enero de 2026, la siguiente es una lista de ciudades con los niveles más altos de contaminación del aire según el índice de calidad del aire (ICA), la mayoría de las cuales se encuentran en la categoría de insalubre a muy insalubre:

1. Daca, Bangladesh

Clasificado en la cima con un AQI de alrededor de 299, la calidad del aire en Dhaka se encuentra en un nivel muy insalubre y acercándose a la categoría peligrosa.

2.Delhi, India

La capital india registró un ICA de alrededor de 264. En invierno, la calidad del aire en Delhi a menudo aumenta a niveles peligrosos debido al denso smog.

3. Lahore, Pakistán

Con un AQI de alrededor de 228, Lahore vuelve a estar entre las ciudades más contaminadas del mundo, debido principalmente a las emisiones de vehículos y las actividades industriales.

4. Calcuta, India

La ciudad metropolitana registró un ICA de alrededor de 225, lo que la sitúa en la categoría de muy insalubre para sus residentes.

5. Bishkek, Kirguistán

Un AQI de alrededor de 213 convierte a Bishkek en una de las ciudades con peor calidad del aire en Asia Central.

6. Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

La ciudad registró un ICA de alrededor de 201, y la contaminación aumentó considerablemente durante el invierno.

7. Cracovia, Polonia

Un AQI de alrededor de 195 indica una calidad del aire poco saludable, influenciada por la quema de combustibles sólidos y las actividades urbanas.

8. MientrasIndonesia

Medan entró en la lista con un AQI de alrededor de 194, lo que refleja el grave desafío de la contaminación del aire en la gran ciudad de Indonesia.