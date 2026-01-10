Yakarta Mobile SIM opera en dos ubicaciones

Jacarta – Servicio de coche SIM alrededor Sigue siendo elección del público ampliar el período de validez de un permiso de conducción (SIM) sin tener que acudir directamente a la oficina de Satpas. Esta instalación se considera más práctica porque el proceso es relativamente rápido y el lugar de servicio está en un área pública de fácil acceso.

Lea también: Viernes 9 de enero de 2026: La SIM móvil vuelve a estar operativa, aquí están los puntos de servicio



Basado en información oficial citada por Korlantas Polri VIVA AutomotrizEl domingo 11 de enero de 2026, los servicios de SIM móvil en el área de DKI Yakarta solo operan en dos puntos. Aunque el número de localidades es limitado, este servicio sigue preparado para ayudar a los residentes que quieran renovar su SIM a tiempo.

Para el área del este de Yakarta, los autos Mobile SIM están en Jalan Raden Inten, justo al lado de McDonald’s Duren Sawit. Los servicios en esta ubicación están abiertos de 08:00 WIB a 12:00 WIB, con una cuota limitada de solicitantes cada día.

Lea también: Jueves 8 de enero de 2026: esta es la ubicación de los servicios SIM móviles en Yakarta y Buffer



Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden visitar el servicio Mobile SIM que opera en Jalan Panjang, justo enfrente del Banco BJB Kebon Jeruk. Se recomienda a la gente acudir temprano para evitar colas y quedarse sin cuotas de servicio.

Además del área de DKI Yakarta, los servicios de extensión de SIM móvil también están disponibles para la gente del sur de Tangerang. Los vehículos de servicio están en espera en Giant Bintaro Sector 7 con el mismo horario de atención, es decir, de 08.00 WIB a 12.00 WIB.

Lea también: Ubicaciones de SIM móviles en Yakarta y Buffer miércoles 7 de enero de 2026



Tenga en cuenta que el servicio de coche Mobile SIM solo ofrece extensiones SIM A y SIM C válidas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que se deben preparar incluyen una fotocopia de un KTP válido, licencia de conducir original junto con una fotocopia y comprobante de un examen de salud. La integridad de estos documentos acelerará el proceso de renovación en el lugar de servicio.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa para extender SIM A es de 80.000 IDR, mientras que SIM C cuesta 75.000 IDR. Esta tarifa no incluye servicios adicionales como exámenes médicos u otra administración que aplique en el local.

Para que conste, entre semana, Polda Metro Jaya suele operar más unidades de automóviles con SIM móvil repartidas en varias áreas de Yakarta. Esto proporciona una gama más amplia de ubicaciones alternativas para que las personas puedan ampliar prácticamente su tarjeta SIM.