Yakarta listo para convertirse en Asean Hub

Kuala Lumpur, Viva – Jacarta confirma su ambición de aparecer como el centro de la colaboración del sudeste asiático o ASEAN Centro. Este compromiso fue transmitido directamente por el jefe de la Oficina de Cooperación de la Provincia de Yakarta, Marulina Dewi, en un foro de alto nivel en Kuala Lumpur.

Según Marulina, Yakarta no es solo el corazón del gobierno y la economía de Indonesia. Más que eso, se espera que la ciudad sea un nodo de ideas, innovaciones y redes de cooperación entre ciudades de la región.

«A través de plataformas como AGMF y MGMAC, Yakarta está lista para facilitar el intercambio de conocimiento, tecnología, cultura. Queremos que Yakarta sea una ventana de soluciones urbanas sostenibles que pueden ser replicadas por otras ciudades de la ASEAN», dijo, citada desde la declaración oficial el sábado 16 de agosto de 2025.

También enfatizó la importancia de las conexiones entre la sociedad o la conexión de las personas para usar en el fortalecimiento de la integración regional. Según él, la diplomacia de la ciudad debe poder tocar el nivel comunitario, no solo el gobierno central.

Este foro también presenta la serie Datuk TPR. Maimunah Mohd Sharif, alcalde de Kuala Lumpur, quien destacó el papel vital del gobierno local. Hizo hincapié en que el éxito de la ASEAN Community Vision 2045 dependerá mucho de la implementación a nivel local.

«El gobierno local es la primera guardia para realizar la visión de la ASEAN 2045. La política significará si se traduce a ciudades y comunidades», dijo Maimunah en un panel de discusión.

El moderador del foro, el profesor Bambang Susantono, también presenta otras figuras regionales como YB Datuk Amar Prof. Dr. Sim Kui Hian, el viceprimer ministro Sarawak y el Cadre Mohamad Haris de Dato de NCIA. Acordaron fortalecer la participación de la ciudad en la política de la ASEAN a través del marco del marco Way Forward.

Se cree que este marco es capaz de construir una gobernanza de varios niveles que involucren a los gobiernos nacionales de la ASEAN, a las ciudades de la región. De esa manera, la decisión regional no se detuvo en la mesa de negociaciones, sino que se realizó en acción real.

La serie de actividades en Kuala Lumpur también confirmó la posición de Yakarta como un motor de diplomacia urbana. Del 12 al 13 de agosto, el gobernador de DKI Yakarta apareció como el orador principal, firmó un MOU y contribuyó en la preparación del Comunicado MGMAC.