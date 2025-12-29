Yakarta es propensa a sufrir inundaciones, este método se considera eficaz para controlarlas

Jacarta – Yakarta, como capital y centro de las actividades económicas de Indonesia, sigue enfrentándose a desafíos inundación estacionalidad que se ha convertido en un fenómeno anual. Las fuertes precipitaciones, los desbordamientos de los ríos y la capacidad limitada de drenaje son a menudo los principales desencadenantes del anegamiento en varias zonas de DKI Yakarta.

Lea también: Ministro de Impipas promete remisión para los reclusos de la prisión de Aceh Tamiang que se entregan



Según informes de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la provincia de DKI Yakarta, varios períodos de inundaciones en 2025 mostraron importantes impactos de inundaciones en varias áreas. ¿Cualquier cosa? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Como ocurrió en noviembre de 2025, las inundaciones se extendieron a 42 Unidades Vecinales (RT) en tres zonas del sur, este y oeste de Yakarta con niveles de agua que oscilaron entre 30 cm y 90 cm. Las principales causas de esta inundación fueron las lluvias de alta intensidad y el desbordamiento de los ríos locales y los sistemas de drenaje abrumados.

Lea también: Se pide a la gestión de desastres de Sumatra que se centre en la recuperación, no en el debate sobre el estatus



La condición geográfica de Yakarta, que se encuentra en tierras bajas con grandes caudales fluviales, así como los patrones de precipitaciones extremas, son los principales factores del riesgo de inundaciones que siguen atormentando las vidas de los residentes urbanos.

Un esfuerzo que se considera eficaz para controlar las inundaciones en Yakarta es la construcción de pozos de absorción. Los pozos de infiltración ayudan a optimizar la infiltración del agua de lluvia en el suelo para que pueda reducir la carga del anegamiento superficial y al mismo tiempo ayudar a recargar el agua subterránea. Las regulaciones establecidas en el Reglamento del Gobernador de DKI Yakarta requieren el desarrollo de pozos de infiltración en cada nuevo desarrollo de área.

Lea también: Las inundaciones sumergen aldeas en Kalimantan del Sur; casi 3.000 residentes son evacuados por el equipo SAR



Sin embargo, en la práctica, el número de pozos de infiltración construidos todavía está lejos del objetivo ideal y muchas áreas requieren fortalecimiento de la infraestructura. Este es un claro ejemplo de los problemas de gestión del agua en Yakarta.

Para apoyar los esfuerzos de mitigación de inundaciones, Holywings Peduli ha llevado a cabo movimientos concretos en la aldea de Karet Kuningan, en el sur de Yakarta. Uno de ellos es la dotación de una máquina perforadora para la realización de pozos de infiltración en la zona.

La provisión de esta máquina perforadora se considera una contribución concreta para ayudar a acelerar la construcción de pozos de infiltración, una solución práctica para que el agua de lluvia pueda ser absorbida más eficazmente por el suelo y reducir el potencial de inundaciones durante la temporada de lluvias. Iniciativas como esta son una parte importante de un enfoque colaborativo entre el sector privado, el gobierno local y los residentes para hacer frente a los desastres por inundaciones de manera sostenible.