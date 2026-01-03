Yakarta con espesas nubes desde el domingo por la mañana hasta la tarde

JacartaVIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que la zona de Yakarta estará cubierta de nubes espesas desde el domingo por la mañana hasta la tarde.

Luego, por la tarde, las zonas del oeste de Yakarta, el centro de Yakarta, el este de Yakarta, el norte de Yakarta y las Mil Islas volverán a tener espesas nubes. Mientras tanto, el sur de Yakarta Lluvia luz.

Hacia la noche, las zonas del oeste de Yakarta y el sur de Yakarta, el norte de Yakarta y las islas Seribu volverán a tener nubes espesas. Mientras tanto, el este de Yakarta y el centro de Yakarta estarán nublados.

La temperatura del aire en Yakarta oscilará entre 23 y 29 grados centígrados, con vientos de entre 1 y 20 kilómetros por hora. (Hormiga)