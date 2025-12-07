Yakarta, Bogor, Bekasi, Bandung — 8 de diciembre de 2025

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento obligatorio para todo conductor de vehículos de motor en Indonesia. Debido a que tiene un período de validez de cinco años, la licencia de conducir debe extenderse antes de que expire para seguir siendo válida para su uso en la carretera.

Para facilitar las cosas a los ciudadanos, la policía vuelve a ofrecer servicios de coches SIM circular que opera en varios puntos. Este programa permite a los residentes ampliar su permiso de conducir sin tener que acudir a Satpas y hacer largas colas.

Refiriéndose a la información en el sitio web oficial de Korlantas Polri, ver VIVA Automotriz El lunes 8 de diciembre de 2025, Polda Metro Jaya alertó a los coches de Mobile SIM en cinco zonas de DKI Yakarta. Este servicio está aquí para que las personas puedan tramitar las renovaciones de SIM de forma más rápida y eficiente.

Para los residentes del sur de Yakarta, los servicios están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Los residentes del centro de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para los residentes del oeste de Yakarta, los servicios se encuentran en Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden visitar el Grand Mall Cakung.

Todas las ubicaciones de automóviles de Mobile SIM en Yakarta están abiertas de 08:00 WIB a 14:00 WIB. Se recomienda a los residentes que lleguen temprano porque el cupo diario es limitado.

En las zonas de amortiguamiento también se encuentran disponibles servicios similares en varios puntos. Los residentes de Bandung pueden ampliar su SIM en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa de 09.00 a 12.00 WIB.

En Bekasi, el servicio opera en Burger King Harapan Indah de 08.00 a 10.00 WIB. Los residentes de Bogor pueden aprovechar los servicios en BTM Mall o Yogya Dramaga de 09.00 a 12.00 WIB.

El servicio de coche Móvil SIM sólo ofrece extensiones para SIM A y SIM C que aún estén activas. Los solicitantes deben traer una fotocopia de su KTP, fotocopia y licencia de conducir original, así como prueba de exámenes médicos y pruebas psicológicas.

En referencia al PP número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Se espera que este servicio ayude a las personas a extender su SIM de manera más práctica y sin largas colas en los Satpas.