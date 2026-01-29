Yakarta-Bandung experimentó lluvias ligeras esta mañana, Yogyakarta está alerta por tormentas eléctricas

JacartaVIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que la mayoría de las ciudades importantes de Indonesia se inundarán el viernes 30 de enero de 2026 Lluvia con intensidad de lluvias ligeras, moderadas, hasta lluvias acompañadas de rayos.

Lea también: BMKG afirma que las operaciones de modificación del clima son para mitigar desastres, no para provocar un clima inestable



El pronosticador de BMKG, Lintang Alya, dijo que la gente en el oeste de Indonesia debe ser consciente de la posibilidad de lluvia acompañada de rayos, concretamente en Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya y Banjarmasin.

«Existe la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya y Banjarmasin», dijo Lintang.

Lea también: El gobernador Pramono extiende la FMH y el PJJ en Yakarta hasta el 1 de febrero de 2026



Mientras tanto, en el este de Indonesia, continuó Lintang, se prevén tormentas eléctricas en Mamuju y Ternate. «Para el este de Indonesia, hay que tener en cuenta la posibilidad de tormentas eléctricas en Mamuju y Ternate», dijo.

A continuación, Lintang dijo que BMKG también predijo que este viernes podrían ocurrir lluvias de intensidad moderada en la ciudad de Serang.

Lea también: 18 RT en Yakarta seguían inundados el jueves por la mañana



Mientras tanto, se prevé que caigan lluvias ligeras en otras grandes ciudades, a saber, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Yakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda y Tanjung Selor.

«Existe la posibilidad de lluvias moderadas en la ciudad de Serang y también de lluvias ligeras en Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Yakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda y Tanjung Selor», dijo.

Aparte de eso, también es posible que se produzcan lluvias ligeras en Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Nabire y Merauke.

Además de la lluvia, BMKG también dijo que se pronostican condiciones de nubosidad a nubosidad espesa en Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang y Pontianak.

Ante estas diversas condiciones climáticas, BMKG insta a la ciudadanía a permanecer alerta ante los posibles cambios climáticos. También se pide al público que actualice la información meteorológica a través del canal oficial de BMKG.

«Asegúrese de actualizar siempre la información meteorológica a través del sitio web bmkg.go.id y de las redes sociales @info.bmkg», dijo Lintang. (hormiga)