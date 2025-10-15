Yakarta, Bandung, Bekasi y Bogor

Jacarta – Para los residentes de Yakarta cuyo permiso de conducir (SIM) está a punto de caducar, Polda Metro Jaya ha reabierto los servicios de automóviles. SIM circular hoy jueves 16 de octubre de 2025.

Este servicio se brinda para que los titulares de SIM puedan extender el período de validez de su identidad con mayor facilidad sin tener que acudir directamente a la oficina de la Unidad Organizadora Administrativa (Satpas).

citado VIVA Automotriz Según la información del sitio web de Korlantas Polri, los coches con SIM móvil de hoy están distribuidos en cinco puntos en el área de DKI Yakarta. Para los residentes del norte de Yakarta, los servicios están disponibles en LTC Glodok. Mientras tanto, para los residentes que viven en el centro de Yakarta, el proceso de extensión de SIM se puede realizar en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

En el área del este de Yakarta, los automóviles Mobile SIM están estacionados en el centro comercial Grand Cakung. Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden visitar los servicios disponibles en Citraland Mall. Mientras tanto, para el sur de Yakarta, los coches Mobile SIM operan en el Kalibata Trilogy Campus.

Todos los servicios de SIM móvil en el área de Yakarta operan desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB. Se recomienda a los residentes acercarse temprano para hacer fila, considerando que el cupo de servicio diario es limitado.

Servicios similares también están disponibles en áreas alrededor de Yakarta. Para los residentes de Bekasi, los coches Mobile SIM de hoy están estacionados en Bekasi Cyber ​​​​Park, con un horario de servicio de 08.00 WIB a 10.00 WIB. En Bogor, el coche de servicio está en Boxies Tajur Mall, atendiendo al público de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bandung pueden aprovechar dos ubicaciones de automóviles con SIM móvil, concretamente en el centro comercial King’s y el mercado moderno de Batununggal. Ambos operan desde las 08.00 WIB hasta su finalización.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Los requisitos que se deben preparar incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia de la licencia de conducir original y un comprobante de un examen de salud. Al completar estos documentos, el proceso de renovación de SIM puede realizarse de manera rápida y eficiente.