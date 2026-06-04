Yahya Abdul-Mateen II habla sobre ‘Wonder Man’, Marvel y Kevin Feige

Yahya Abdul-Mateen II no iba a desperdiciar su único «dólar Marvel». Este es el mismo hombre que se alejó de “Furiosa” de George Miller.

La medida era necesaria. Seis años consecutivos de trabajo – “The Get Down”, “Aquaman”, “Watchmen”, “The Trial of the Chicago 7”, “The Matrix Resurrections”, “Black Mirror” y “The Handmaid’s Tale” – lo habían dejado, según él mismo admitió, agotado. Las conversaciones con Miller sobre la precuela de “Mad Max” fueron cálidas y respetuosas, tiene cuidado de señalar, pero la perspectiva de otro rodaje de nueve meses en el extranjero chocó con el simple deseo de un apartamento que no fuera, en sus palabras, principalmente “una unidad de almacenamiento”.

“Era simplemente el lugar donde estaban mis cosas”, recuerda.

Dan Doperalski por Variedad

Siete meses después de salir de “Furiosa”, llegó la llamada para “Topdog/Underdog” en Broadway y el papel de Booth, uno que había deseado durante dos décadas y que lo llevó a su primera nominación al Tony. El recorrido por el escenario reavivó lo que el agotamiento había dejado en un segundo plano. Y en medio de esa obra, llegó otra llamada: una nueva serie de televisión de Marvel llamada “Wonder Man”, sobre un actor que necesitaba un descanso y que tenía una pasión extravagante por el arte.

Cuando se le preguntó, descaradamente, si el personaje le resultaba familiar, ofreció una sonrisa y una risita: «Sólo un poquito».

Este hombre de 39 años conoce desde hace mucho tiempo la economía de la participación en franquicias. Pero necesitaba hacerlo valer.

«Solo puedo hacer girar uno de estos dólares de Marvel», dice. Variedad. Entonces dio el gran paso y pidió hablar con el presidente de Marvel Studios. Ajustando su posición e inclinándose hacia adelante con entusiasmo, dice lo que le dijo a su agente después de recibir el guión: «¡Llama a Kevin Feige!».

Se ríe mientras cuenta la historia, obviamente representando el momento un poco más grande de lo que probablemente se desarrolló en tiempo real, pero el hilo conductor es real. “Mis agentes decían: ‘Um, creo que Kevin está muy ocupado’”, recuerda. Pero insistió en la reunión antes de fichar, a pesar de las amables protestas de su equipo. Finalmente, se produce el Zoom y la conversación es directa.

“Le dije algunas de las cosas que quería hacer”, recuerda. «Le dije: ‘Una de las cosas que me gusta del personaje es que él es gracioso. Y yo soy gracioso’. Y cuando dije que soy gracioso, me señaló, como diciendo: ‘¡Sí!’”

Dan Doperalski por Variedad

Ese tipo de afirmación es el motor de “Wonder Man”, y la razón por la que un actor mejor conocido por la gravedad de su papel ganador del Emmy en “Watchmen” de HBO, así como por Bobby Seale en la película nominada al Oscar “El juicio de los 7 de Chicago” y Black Manta en “Aquaman”, llega a este momento crucial de su carrera.

El director de la serie y productor ejecutivo Destin Daniel Cretton no estaba pensando en superpoderes cuando lo eligió; en cambio, lo vio en el escenario de Nueva York en “Topdog/Underdog”.

«Aportó una especie de ligereza demencial a ciertas escenas que hicieron que todo el público se riera por el suelo», comparte Cretton. “Y luego, al final de la obra, estaba llorando a mares”.

Esa fluidez fue, para el director hawaiano-japonés, todo el proceso de casting. «Necesitábamos un actor realmente bueno que pudiera enfrentarse cara a cara con Sir Ben Kingsley», dice. «Alguien que se sentía como el reflejo perfecto de ese personaje».

“Wonder Man” le da a Abdul-Mateen II, más allá de la comedia, el permiso para interpretar a un personaje negro al que se le permite ser una persona. Llega a ser divertido (porque lo es), ansioso y ambicioso. Explica claramente por qué está buscando una nominación al Emmy como actor principal de comedia.

La serie, en apariencia, trata sobre un actor en apuros con poderes iónicos combustibles que no puede controlar por completo. Pero Abdul-Mateen II reformula esa premisa. «Simon no confía en si tiene o no tanto talento como cree», dice. «La habilidad que se derrama es una manifestación de sus propias dudas sobre sí mismo. Y todo el mundo se identifica con eso».

Cretton lee el programa de manera similar. «Nunca vi esto como una sátira», dice. “Vi esto como un retrato realista de nuestra experiencia colectiva al tratar de ingresar a esta industria, tener grandes sueños y luego recibir un golpe en la cara de la realidad de lo duro que puede ser a veces, lo absurdo que puede ser a veces y cómo, a veces, tu sueño puede ser un poco retorcido y corrupto”.

La colaboración en el set con Kingsley, que interpreta al gloriosamente torpe Trevor Slattery, se convirtió en su propia clase magistral. Abdul-Mateen II tuvo una relación de trabajo con el veterano británico, basada en una mínima charla previa a la toma y una máxima confianza, citando un consejo del actor mayor que se ha convertido en una especie de mantra personal. «El único momento que tenemos en el set como actores es el momento entre la acción y el corte», dice, parafraseando a Kingsley. «Todo lo demás es para todos los demás». Para dos actores que interpretan personajes cuya amistad se profundiza a lo largo de la temporada, la disciplina sirvió para contar la historia. «No hablamos mucho entre tomas. Eso permitió que el público fuera testigo de cómo nos conocimos por primera vez».

Yahya Abdul-Mateen II con Ben Kingsley en “Wonder Man” Suzanne Tenner/Marvel

Todo su éxito se refleja a través del prisma de cómo el hijo menor de siete hermanos, nacido en Nueva Orleans y criado en Oakland, describiría su lugar actual en Hollywood. Abdul-Mateen II no es sentimental y dice que su yo más joven “no estaría impresionado” por donde se encuentra hoy.

“Él decía: ‘¿Eso es todo?’”

Esa hambre constante es también lo que ahora está potenciando su próximo capítulo. “Man on Fire” de Netflix, en la que interpreta a John Creasy en un registro más arraigado que la película de Tony Scott, fue un ejercicio para encontrar “la verdad en la situación de pérdida y adicción, pérdida en el alcoholismo y el duelo”.

En todo ello, lo que está surgiendo no es sólo un actor sino un productor ambicioso. La productora de Abdul-Mateen II, House Eleven10, que lleva el nombre de la casa de su infancia en Oakland, se centra en potenciar el talento de comunidades subrepresentadas. La compañía se lanzó junto con una asociación creativa con Netflix, que incluye a Abdul-Mateen II protagonizando y produciendo películas para el transmisor. Ahora está desarrollando la película original “Bio” con el director de “Man on Fire”, Stephen Caple Jr.

«Mi objetivo y parte de mi misión es impulsar más historias negras y diversas con más protagonistas negros y diversos a un nivel de calidad que coincida con lo que he podido hacer en mi carrera hasta ahora», declara. «Cada vez que estoy en el set, observo cómo se hacen las cosas. Intento entender de dónde viene el dinero».

Esa lente informa cómo lee el mundo más allá del estudio. Abdul-Mateen II fue criado por su padre musulmán y su madre cristiana; la unidad dentro de su propia casa es el prisma a través del cual lee el momento que se ha filtrado en la plaza política.

“Teníamos unidad”, afirma. “¿Por qué no pueden?”

No es ningún secreto que la religión se está utilizando como arma en el clima político actual, donde hay una constante imagen de los musulmanes como villanos en el discurso estadounidense. Tiene cuidado de redirigir la pregunta a las personas que formulan el encuadre en lugar de a las religiones que se enmarcan.

«Éstos no son problemas religiosos. Son problemas humanos», afirma. «Estamos lidiando con la avaricia. Estamos lidiando con las cualidades humanas. Lo que me enseñaron sobre el Islam y lo que aprendo cuando busco mi Biblia, lo estoy aprendiendo sobre la paz. Estoy aprendiendo sobre el amor. Estoy aprendiendo sobre cómo ocuparse de sus propios asuntos».

El truco, en su opinión, es el encuadre mismo.

«La verdad de lo que está pasando es que tenemos seres humanos y personas en el poder luchando por más poder, utilizando la religión como pretexto», continúa. «Si están siendo guiados por el deseo de conquistar y alimentarse del poder, lo cual va en contra del espíritu de generosidad, amor y paz, no pueden ser guiados por el Dios con el que tengo una relación. Es imposible. Están siendo guiados por algo completamente diferente».

Para “Wonder Man”, Marvel le entregó a Cretton un pedido de la segunda temporada en marzo. La sala de guionistas ya está en marcha. Cretton se niega a dar detalles específicos, pero se mantiene firme en el tono: «Nos encantan estos personajes. No planeamos convertir esto de repente en un espectáculo completamente diferente».

También cabe destacar cómo Abdul-Mateen II vio la primera temporada, por primera vez en su carrera, con compañía. Normalmente espera tres años antes de revisar su propio trabajo. Con “Wonder Man”, se sentó con la comunidad de reacción de YouTube.

«Lo entendieron. Están viviendo sus sueños. Muchos de ellos han cambiado de carrera para mantener vivo el sueño», dice. «Y estaban viendo este programa, sobre este tipo, tratando de aferrarse al suyo».

En cuanto a lo que quiere para Simon a continuación, suena primero como un fan y luego como un protagonista. «Simon es una estrella», dice. “Quiero poner a Simon en el ‘Día de la Independencia’. Eso es lo que estoy entusiasmado de hacer”.

Él, a su manera, también se describe a sí mismo.

Diseño de Jan-Michael Quammie/The Wall Group; Peluquero: Joanna Simkin/The Wall Group; Peluquero: Nick Castalleños; Look completo: Saint Laurent; Zapatos: Jimmy Choo; Ver: Jaeger-LeCoultre