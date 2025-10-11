Yahya Abdul-Mateen II es el héroe de Marvel en la sátira

“hombre maravilla» ha llegado a Marvel, no el superhéroe, sino el personaje de superhéroe. El primer tráiler completo de la serie de Disney+ presenta al ganador del Emmy Yama es mi malayos II como Simon Williams, un actor en apuros y desesperado por conseguir el papel de su ídolo de la infancia, Wonder Man. Marvel también anunció que “Wonder Man”, que anteriormente estaba programado para debutar en diciembre, ahora se estrenará en Streamer el 27 de enero.

En el tráiler, Simon se sorprende cuando el renombrado cineasta Von Kovak (Zlatko Burić de “Superman”) anuncia que va a rehacer la clásica película de “Wonder Man” que Simon adoraba cuando era niño. En su búsqueda por conseguir el papel, Simon termina haciéndose amigo del también actor Trevor Slattery (Ben Kingsley), quien interpretó el infame «papel» del terrorista internacional Mandarín en «Iron Man 3» de 2013. Kingsley repitió a Trevor en “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” de 2021, dirigida por Daniel Cretton – quien cocreó y fue productor ejecutivo de la serie y dirigió el primer episodio.

Cretton, actualmente en producción y dirección de “Spider-Man: Brand New Day”, cocreó el programa con Andrew Guest (“Hawkeye”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Community”), quien también se desempeñó como showrunner. Los coprotagonistas de “Wonder Man” X Mayo, Demetrius Grosse, Arian Moayed y Olivia Thirlby.

Creado por Stan Lee, Jack Kirby y Don Heck en 1964, en Marvel Comics, Wonder Man es el alias de Simon Williams, hijo del rico industrial Sanford Williams. Después de que Williams Innovations enfrenta problemas financieros debido a la competencia con Stark Industries, Simon termina aceptando una oferta del Barón Zemo que le otorga superpoderes iónicos. Después de más de una década como villano de los Vengadores, Simon finalmente pasa página y se convierte en un miembro veterano del equipo. Más adelante en su carrera, Simon se interesa por la actuación y se muda a Los Ángeles, donde trabaja como especialista y consigue papeles menores en éxitos de taquilla.

Mira el avance a continuación.