Yahukimo es tenso, las tropas de élite de la Policía Nacional están disparando con el KKB durante la evacuación de las víctimas de la masacre

Yahukimo, Viva – La atmósfera tensa incluye el distrito de Seradala, la regencia de Yahukimo, las montañas de Papua. Tropas de élite de la Fuerza de Tarea de la Policía Nacional para Operaciones de Paz Cartenz Involucró un tiroteo feroz con grupos criminales armados (KKB) cuando quieren evacuar víctimas de masacre brutales.

El contacto de disparo estalló cuando Grupo de trabajo Tratando de llegar a la ubicación de cinco civiles asesinados por KKB sacrificados. Según la información, todavía hay otros tres cuerpos sospechosos de ser víctimas de la ferocidad del grupo armado.

«Obtuvimos información de que había tres cuerpos más que eran víctimas. Pero hasta ahora el equipo no ha podido penetrar en la ubicación debido al contacto con los disparos y los factores climáticos», dijo el jefe de la operación de paz de Cartenz, general de brigada Faizal Ramadhani, jueves 25 de septiembre de 2025.



Jefe de la Operación de Paz Cartenz, General de Brigadier Faizal Ramadhani

No solo los ataques de KKB, las fuertes lluvias también hicieron que la misión de rescate se vio obligada a detenerse. «La lluvia es muy pesada, finalmente nuestra evacuación pospuso», dijo Faizal.

Anteriormente informó, la acción brutal fue nuevamente realizada por el Grupo Criminal Armado (KKB) en Papua. En dos días consecutivos, el grupo de Elkus Kobak liderado por empleado mío Oro en el distrito de Seradala, Regencia de Yahukimo.

Akiba, al menos cinco civiles murieron trágicamente. El primer ataque ocurrió el domingo por la noche, 20 de septiembre de 2025. Un testigo con las iniciales DA encontró a dos trabajadores mineros sin vida en Jalan Poros Kampung Bingki. Las dos víctimas fueron presuntamente atacadas mientras estaban en camino.

«Conociendo el incidente, varios mineros planearon ir a Dekai para salvarse, pero no se llevaron a cabo debido al mal tiempo», dijo el jefe de la operación de paz de Cartenz, el general de brigada Faizal Ramadhani, en su declaración, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Todavía no terminó el dolor, al día siguiente, lunes por la mañana, 21 de septiembre de 2025, KKB regresó a la acción. Esta vez atacaron al Camp Kali Kulum con flechas a armas de fuego. El ataque hizo el pánico de los trabajadores mineros. Tres personas fueron asesinadas nuevamente en el lugar.