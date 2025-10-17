Ya tenemos un ministro, Prof. Yassierli

Jacarta – Ministro defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin recibió la visita de la élite del Partido Justicia Próspera (PKS) en la Oficina del Ministerio de Defensa (Kemhan), en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

El presidente del Consejo Syuro del PKS, Sohibul Iman, encabezó directamente la visita. Después de la reunión, Sohibul enfatizó que no hubo discusiones relacionadas con el tema de la reorganización. gabinete.

Sohibul enfatizó que el PKS siempre ha sido parte del gobierno.

«Miren, no se equivoquen. El PKS ya está en el gabinete. Tenemos un ministro en el gabinete, concretamente el ministro de Trabajo, el profesor Yassierli. Esa fue una propuesta del PKS. Así que ya estamos en el gabinete», dijo Sohibul a los periodistas.

«Por lo tanto, por supuesto que ya no es el lugar para hablar de ello porque ya estamos dentro», continuó.

Durante la reunión, el PKS recibió una explicación del Ministro de Defensa, Sjafrie, sobre el sistema de defensa de Indonesia.

Por otro lado, el PKS también proporcionó información al Ministro de Defensa Sjafrie sobre cuestiones de defensa.

«Los líderes de los partidos políticos le advirtieron que en este tema de defensa los enfoques cambian constantemente y le transmití que existe un enfoque más integral, es decir, relacionado con el enfoque de seguridad humana», dijo.

«Este enfoque de seguridad humana ciertamente va más allá de la cuestión de la defensa militar física», subrayó Sohibul.