¡Ya sí, Jefri ya no desafía!

VIVA – Superstar Knockout Vol.3 Revunch Match que reúne El rumi Y Jefri Nichol Todavía lleno en el centro de atención pública. En el evento que se celebró el sábado por la noche 9 de agosto de 2025 en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC), Jefri Nichol tuvo que perder nuevamente ante El Rumi.

El actor fue declarado Knockout técnico (TKO) en solo 38 segundos en la primera ronda debido a la dislocación del hombro derecho. Si el árbitro no detiene el partido de inmediato, se teme que la dislocación del hombro derecho experimentada por Jefri Nichol sea aún peor.

En el partido, ambas partes fueron vistas acompañadas por la familia más cercana. Incluyendo la figura Maia Estianty quien estuvo presente para brindar apoyo a su segundo hijo. La propia Maia parecía estar alarmada al ver que su hijo tenía que estar ‘luchando contra el puño’ repetido con Jefri Nichol.

Después de que el hijo fue declarado por el árbitro, Maia Estianty fue visto dando un breve mensaje a Jefri Nichol. En el video subió en su canal de YouTube, Maia Estianty le pidió a Jefri Nichol que no volviera a desafiar al hijo a volver a competir en el ring. Incluso sugirió a Jefri Nichol que buscara a otros oponentes.

«Sí, Jefri, no lo desafíes más, no trilogen.

Mientras tanto, el hijo mayor de Maia Estianty, Al Ghazali También comentó. Dijo que si Jefri Nichol no usaba un protector principal, le preocupaba que hubiera un problema grave con el actor. Esto también agradece a Maia Estianty. Él mismo le dijo a Jefri Nichol que usara el protector principal para la seguridad del actor. Dada la palabra, Maia Jefti Nichol quiere casarse y no quiere que el actor experimente serios problemas en su cabeza.

«Si no usaste el titular aún peor», dijo Al Ghazali

«Afortunadamente. Eh, afortunadamente, afortunadamente te dije que usara un titular si no te golpearon más tarde, lo sentiste un poco. Dijiste que quieres casarte», dijo Maia Estianty.

La pieza de video del consejo de Maia Estianty subió a la última cuenta de Tiktok @ Joke recibió miles de comentarios. No pocos de los que brindan apoyo para el tercer partido entre El Rumi y Jefri Nichol. Afirmaron brindar apoyo a Jefri.

«Por ejemplo, hay un re -match, sigue sosteniendo a Nicol SI», dijo Netizen.

«Si reojo, me atrevo a celebrar a los Jepri», dijo otro.

«Lo que está claro es que Jefri Nichol está lejos de malcronarse», dijo otro intervalo.

«Si hasta que ocurra la trilogía, sostendré a Jefri, aquellos de ustedes que golpearon», bromeó a los internautas.

«Al realmente hilarante, solo intente el que luchó en el ring», dijo otro.

«Quiero decir, madre … Madre ya no quiere que El se una a esto porque le tienes miedo a El, ¿por qué también? También quieres casarte», explicó los internautas.