Ya se puede pedir la moto eléctrica Suzuki, por un precio de 35 millones de IDR

Nueva Delhi, VIVA – Suzuki finalmente ha entrado oficialmente en el mercado motor eléctrico al abrir pedidos de su primer scooter eléctrico llamado Suzuki e-Access. Esta motocicleta eléctrica, que se comercializa en la India, tiene un precio de 188.490 rupias o alrededor de Rp. 35,8 millones.

La presencia de e-Access es el primer paso de Suzuki en la presentación de vehículos ecológicos para el uso diario. Este scooter está diseñado para ser fácil de usar, cómodo y aún conserva el carácter típico de Suzuki.

Adaptado VIVA Automotriz de RushlaneLunes 12 de enero de 2026, una de las principales ventajas de e-Access radica en el tipo de batería. Suzuki eligió baterías de fosfato de hierro y litio o LFP, que se sabe que son más seguras, más estables y tienen una vida útil más larga que las baterías de motocicletas eléctricas en general.

En cuanto a potencia, esta moto eléctrica está equipada con un propulsor de 4,1 kW con 15 Nm de par. La potencia es suave desde el principio, por lo que sigue siendo cómodo de usar en tráfico intenso o al frenar y arrancar.

Suzuki e-Access también dispone de varios modos de conducción que se pueden ajustar a tus necesidades. El modo Eco es adecuado para una conducción relajada y que ahorra energía, mientras que Ride A y Ride B ofrecen una respuesta más alerta.

Para hacerlo más práctico, Suzuki ha incluido una función de asistencia en marcha atrás para ayudar al aparcar. Además, el sistema de frenada regenerativa permite recargar la batería cuando el conductor frena o reduce la velocidad.

En términos de estructura, e-Access se construye utilizando un chasis liviano con una carcasa de batería de aluminio. Este diseño hace que la motocicleta se sienta equilibrada y se mantenga estable cuando se utiliza en diversas condiciones de la carretera.

Suzuki también presta atención a los detalles de apariencia y practicidad. Este scooter eléctrico está equipado con luces LED, llantas de dos tonos y una transmisión por correa que no necesita lubricación regular y se dice que tiene una duración de hasta 70.000 kilómetros.

Las opciones de color están disponibles en cuatro combinaciones de dos tonos, incluido el último color azul mate que parece moderno. Esta apariencia hace que e-Access parezca menos futurista, pero sigue siendo atractivo para los usuarios cotidianos.

Para cuestiones de carga, Suzuki ha preparado una amplia red de distribuidores con instalaciones de carga AC. Además, hay cientos de puntos de carga rápida DC disponibles, que seguirán creciendo.